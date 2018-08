Familia actorului Steve McQueen dă în judecată producătorul de automobile Ferrari. Care este motivul

scrie agerpres.ro. Pentru a-şi sărbători cea de-a 70 aniversare (1947-2017), producătorul de automobile a lansat o serie specială, celebrând modele sau personalităţi emblematice asociate cu brandul.Prezentată în 2016, linia a inclus un model denumit "The McQueen", inspirat de o Berlinetta Lusso 250 GT - model pe care actorul l-a deţinut.Prin folosirea necorespunzătoare a numelui actorului, producătorul de automobile "a realizat o cifră de afaceri şi profituri semnificative", se indică în plângerea depusă luni la o instanţă din Los Angeles.De la lansare, Ferrari a schimbat numele modelului, renunţând la cel de "The McQueen" în favoarea celui de "The Actor" însă, susţine familia actorului, a continuat să se refere la comic în descrierea maşinii.Familia McQueen solicită instanţei să oblige Ferrari să nu mai folosească numele actorului şi să comunice cifrele de vânzări şi de profit obţinute din vânzările de modele folosind numele şi imaginea fostului star.Ea susţine că toate aceste profituri trebuie să îi fie returnate, alături de daune de cel puţin 3 milioane dolari.Contactat de AFP, Ferrari nu a răspuns solicitării de comentarii.În luna ianuarie, la expoziţia de la Detroit, producătorul de automobile Ford a prezentat o ediţie limitată a modelului său Mustang, denumită "Mustang Bullitt", după pelicula "Bullitt", în care Steve McQueen a jucat rolul principal.În acest lungmetraj din 1968, actorul, în rolul locotenentului de poliţie Frank Bullitt, conduce pe străzile din San Francisco într-un Ford Mustang.În acest caz însă, ediţia a fost realizată cu acordul familiei McQueen, iar la evenimentul de lansare a participat chiar şi nepoata actorului, Molly McQueen.