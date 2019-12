Fadei Nagacevschi spune că el şi Vladislav Gribincea sunt cumetri, însă nu ştie cine la cine a botezat

În cadrul probei de interviu a lui Veaceslav Gribincea la funcția de Procuror General, ministrul Justiţiei Fadei Nagacevschi şi-a declarat abţinerea, menţionând că nu poate să-l judece, deoarece sunt cumetri. Ce-i drept, nu şi-a putut aminti cine la cine a botezat. Dar cumătrul la nevoie se cunoaşte

Vedeţi în continuare cum s-a clarificat situaţia.

„Nagacevschi: - Îmi declar abţinerea, deoarece mai mult de şase ani a lucrat în asociaţii obşteşti împreună cu dl Girbincea la Juriştii pentru Drepturile Omului, am fost colegi. Ulterior, am avut norocul să ne facem şi cumetri, astfel încât din punct de vedere subiectiv nu am dreptul moral să-l judec pe dumnealui de aceea îmi declar abţinerea.

(Membru al comisiei): - Dvs. aţi botezat?

Nagacevschi: - Iată nu ştiu, nu mai ţin minte. Ştiu că sunt cumătru, dar cine la cine a botezat deja nu mai ţin minte.

Gribincea: - Înseamnă că nu Dvs. mi i-aţi botezat pe ai mei.

Nagacevschi – Deci, dumneata mi-ai botezat copilul ?

Gribincea: - Vroiam să subliniez exact acelaşi lucru. Conform legii şi este corect. Se declară nu doar conflictele de interese dar şi aparenţele de interese. Am lucrat mai mulţi ani cu dl Nagacevschi, cum a spus Dlui şi am fost superiorul lui timp de doi ani de zile aproape. În plus, da, suntem în relaţii de cumătrie. Eu i-am botezat ambii copii.

Nagacevschi (iese din sală) – S-a clarificat situaţia.“