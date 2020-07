Fadei Nagacevschi furios şi roşu de nervi. A aruncat replici acide către unii deputați

"Bateți cu pumnul în masă și o să pun masca, vă rog. Eu am să-ți spun unde să o îmbrac", a declarat ministrul Justiției.Totodată, dacă magistraţii constată, printr-o decizie definitivă, că funcționarul BNM a acționat cu rea credință în exercitarea atribuțiilor, acesta trebuie să restituie cheltuielile suportate de banca Centrală."Cum va afecta acest proiect de lege un funcționar de bună credință, care este în condițiile Republicii Moldova, care se teme să acționeze de frică să fie hărțuit? Dacă un funcționar o să se teamă să pună semnătura, schema o să meargă", a declarat Dumitru Alaiba, deputat PAS."Dacă te temi, nu-ți asumi responsabilitatea și nu accepți a fi în exercițiul funcției. Asta este regula. Vă temeți? Plecați", a spus Fadei Nagacevschi."Domnule ministru, vă rog, fără emoții", a subliniat Zinaida Greceanîi, președintele Parlamentului."- Sîrbu: N-am nevoie de respectul dumitale. Dumitale ca ministru trebuie să ai respect față de forul legislativ.- Nagacevschi: Față de for eu am, dar nu față de dvs.- Sîrbu: Nu te enerva!- Nagacevschi: Nu mă enervez, Doamne ferește! Eu când mă enervez altfel vorbesc.- Greceanîi: Domnule ministru, vă rog!- Sîrbu: Calm, foarte calm. Funcțiile azi sunt, mâine nu-s, azi ești ministru, mâine nu ești, dar legea rămâne.- Nagacevschi: Domnule Sîrbu, hai la temă.-Sîrbu: Calm, foarte calm. Mai beți o cană cu apă.- Nagacevschi: Întrebări sunt?""Vă rog, domnule ministru, nu dați drumul la emoții la tribuna Parlamentului. Deputații sunt deputați, ei sunt pentru asta" a menţionat președintele Parlamentului.