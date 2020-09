Facturile pentru gaze s-ar putea reduce cu până la 10 la sută, afirmă șeful de la ”Moldovagaz”

Plăţile incluse în facturile pentru gaz ar putea fi mai mici cu până la 10 la sută. Ieftinirea tarifului este provocată de scăderea preţului de achiziţie a gazelor. Totuşi, nu se ştie exact când se va produce acest lucru. Potrivit preşedintelui Consiliului de Administraţie "Moldovagaz", Vadim Ceban, decizia finală urmează să fie luată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.Astfel, dacă acum tariful pentru consumatori este calculat după preţul de achiziţie a gazului natural, de 178 de dolari la o mie de metri cubi, atunci "Moldovagaz" estimează că, acesta va fi mic având în vedere că în acest an, preţul mediu de cumpărare va fi de aproximativ 145 de dolari pentru o mie de metri cubi.Acum, consumatorii casnici achită 4,7 lei pentru un metru cub de gaze, dacă consumul lunar nu depăşeşte 30 de metri cubi. Potrivit lui Ceban, am putea asista la o ieftinire de la 7 la 10 procente. Astfel, în cel mai prost scenariu, dacă ANRE va admite ieftinirea cu 7 la sută, un metru cub de gaze va ajunge să coste 4 lei şi 38 de bani."Înţeleg că toţi vor ieftinire de 20, 25 de procente, dar nu e posibil, pentru că anul trecut a fost majorat tariful de transport. Aşa au fost circumstanţele, volumele au fost reduse. Pe lângă asta, sunt devierile financiare care urmează a fi recuperate", a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie "Moldovagaz". Vadim Ceban.Ieftinirea de până la 10 la sută este una estimativă. Consiliul de Administraţie al "Moldovagaz" urmează să se întrunească şi să stabilească care ar trebui să fie noile tarife şi să le aprobe la consiliul de observatori. După asta, ele vor fi propuse spre aprobare Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică."Când se va întâmpla acest lucru, decizia nu este luată de "Moldovagaz". Dacă adresarea va fi făcută în septembrie, atunci Agenţia are, conform legii, o perioadă mai lungă de analiză. Este o perioadă de până la 180 de zile, dar este o perioadă de până la, în dependenţă de subiectul care va fi discutat", a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie "Moldovagaz", Vadim Ceban.Următorul an vine şi cu mai multe proiecte de racordare a localităţilor la conducte de gaz. Urmează să fie făcute lucrări în 56 de localităţi în care sunt în jur de 2800 de potenţiali consumatori. Astfel, bugetul alocat în acest sens va fi de 52 de milioane de lei, şi nu de 18 milioane, aşa cum a fost planificat iniţiat."Ca obiectiv avem ca până la începerea perioadei reci a anului, să zicem 15 octombrie, să finalizăm toate lucrările. Acest lucru este posibil", a declarat Vadim Ceban.„Moldovagaz" deserveşte 740 de mii de consumatori casnici şi non-casnici. Aproximativ 70 la sută din tarif este constituit din preţul de achiziţie a gazelor naturale, iar restul, din costul de distribuţie şi alte componente.