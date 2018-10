Facebook va colabora cu MTV pentru a relansa emisiunea "The Real World"

Facebook va colabora cu MTV pentru a relansa un program-far al acestui post de televiziune american, reality-show-ul "The Real World", şi va difuza următoarele trei sezoane ale acestei producţii pe Watch, noua platformă video a celebrei reţele de socializare, au anunţat reprezentanţii celor două companii, miercuri, la MipCom 2018, eveniment organizat în fiecare an în luna octombrie la Cannes, informează agerpres.ro.



Emisiunea "The Real World", lansată la începutul anilor 1990 şi difuzat până în 2016, a fost primul program TV care a urmărit 24 de ore din 24 vieţile unor persoane (necunoscute publicului larg) închise într-o casă, prefigurând concepte TV devenite ulterior celebre, precum "Big Brother" şi "Loft Story".



"În 1992, a fost lansat show-ul 'The Real World', care era ceva complet nou pentru televiziune şi a deschis o tendinţă", a declarat preşedintele MTV, Chris McCarthy. "Facebook Watch a schimbat modul de a viziona programe de televiziune, deci ne-am întors spre ei (creatorii de conţinuturi de la MTV, n.r.) pentru a relansa show-ul şi am creat ceva nou: tele-realitatea partajată", a adăugat el.



Emisiunea originală se desfăşura în fiecare an într-un nou oraş, iar participanţii (între şapte şi opt) primeau o misiune care genera apoi discuţii, fără ca ei să se elimine unii pe ceilalţi, aşa cum se întâmplă în prezent în numeroase programe de tip reality-show.



Pe Facebook Watch, emisiunea va avea trei sezoane simultane: în Statele Unite, în Mexic şi în Thailanda, unde vor fi abordate subiecte "potrivite fiecărei culturi" şi unde publicul va fi invitat să schimbe păreri în direct cu participanţii la aceste programe, prin intermediul unor mesaje publicate pe Facebook.



Lansat în urmă cu un an în Statele Unite, serviciul video Watch este astăzi accesibil în toate teritoriile în care reţeaua Facebook este prezentă, iar compania americană şi-a sporit în ultima perioadă anunţurile legate de această platformă pentru a-i alimenta conţinuturile.

Astfel, Facebook va lansa jocul Confetti, "care permite utilizatorilor să răspundă unor întrebări alături de prietenii lor pentru a câştiga bani", în afara Statelor Unite, şi va difuza o mare competiţie canină, "The World's most amazing dog", sub forma unei audiţii virtuale la care va putea să participe toţi utilizatorii din lume. Ei vor putea să publice pe acest serviciu înregistrări video cu câinii lor şi, apoi, să voteze pentru a alege cel mai interesant clip.



"Există multă concurenţă în sectorul nostru de activitate şi singura noastră diferenţă este aceea că propunem experienţe partajate, oferind utilizatorilor un mijloc de a interacţiona în timpul şi după difuzarea fiecărui episod şi de a discuta cu creatorii", a explicat Paresh Rajwat, coordonator al diviziei de produse video din cadrul companiei Facebook. Acest concept reaminteşte de cel utilizat de platforma de microblogging Twitter, principalul concurent al reţelei de socializare Facebook.