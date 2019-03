Facebook și Instagram au picat în Europa. Reţeaua de socializare a explicat motivul pe Twitter

Nu doar Facebook a fost afectat de probleme, ci și serviciul de mesagerie, Facebook Messneger. Probleme de funcționalitate avea și Instagram.



Câteva clipe în urmă, Facebook a făcut un anunţ pe twitter, spunând că ei sunt la curent cu faptul că utilizatorii facebook nu pot accesa site-ul şi că ei lucrează acum asupra acestei probleme. Au mai adăugat că nu are nici o legătură cu vreun atac DDoS.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.