Facebook păstrează informaţiile utilizatorilor mai mult timp după ştergerea conturilor. Care este motivul

Multă lume ia în considerare posibilitatea de a renunţa complet la Facebook, care este în acest moment cea mai mare reţea de socializare din lume. După Cambridge Analytica, scandal care a dezvăluit că informaţiile de pe sute de milioane de conturi au fost compromise şi noul hack de săptămâna trecută, din ce în ce mai mulţi utilizatori îşi şterg conturile pentru a preveni posibilitatea ca datele lor să fie accesate pe viitor. În consecinţă, Facebook prelungeşte acum perioada de graţie în care aceştia vor putea să se întoarcă la conturi, înainte ca toate informaţiile să fie şterse definitiv.

Înainte, conturile de Facebook aveau o perioadă de graţie de 14 zile, timp în care puteai reactiva în orice moment contul fără probleme, doar prin autentificarea pe site şi apăsarea unui buton. Acum că au apărut din ce în ce mai multe cereri de ştergere, Facebook prelungeşte această perioadă la 30 de zile, în speranţa că mai mulţi se vor răzgândi într-o lună şi se vor întoarce la reţea.

Probabil că Facebook se bazează şi pe faptul că mulţi vor uita sau vor citi mai îndeaproape informaţii despre problemele pe care reţeau de socializare le-a avut şi că ar putea considera că acestea nu au fost atât de grave precum părea la prima vedere.

Reprezentanţii Facebook au oferit şi o declaraţie oficială legată de această nouă politică:

„De curând am mărit perioada de graţie pentru ştergerea conturilor de Facebook de la 14 la 30 de zile. Am văzut că mulţi utilizatori încearcă să se autentifice pe conturile pe care au ales să le şteargă după cele 14 zile în trecut. Mărirea perioadei de graţie oferă persoanelor posibilitateea de a avea mai mult timp pentru a lua o decizie mai informată.”Vestea bună este că toată lumea are de câştigat de pe urma perioadei de graţie extinse. Cei care vor să ia o pauză de la Facebook pot face asta acum mult mai simplu şi pentru perioade mai lungi, în timp ce utilizatorii nehotărâţi au mai mult timp să se răzgândească înainte să piardă toate conversaţiile, fotografiile şi lista de prieteni, scrie go4it.ro