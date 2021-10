Facebook intenţionează să îşi schimbe numele

Reţeaua socială Facebook Inc intenţionează să se reinventeze prin adoptarea unui nou nume în cursul săptămânii următoare, susţine publicaţia The Verge, citând o sursă din apropierea acestui dosar, transmite Reuters.În replică, Facebook a spus că nu comentează "zvonuri sau speculaţii".Aceste informaţii vin într-un moment în care Facebook a intrat în vizorul autorităţilor americane pentru practicile sale de afaceri.Un eventual rebranding ar poziţiona reţeaua socială Facebook drept una din mai multe produse din portofoliul unei companii mamă, care ar supraveghea de asemenea grupuri precum Instagram, WhatsApp, Oculus şi altele, susţine The Verge.Nu este ceva neobişnuit ca o companie din Silicon Valley să îşi schimbe numele în încercarea de a-şi extinde serviciile. De exemplu, motorul de căutare Google a înfiinţat compania holding Alphabet Inc în 2015 pentru a se extinde dincolo de operaţiunile sale tradiţionale de căutare şi publicitate, astfel încât noua companie să poată superviza mai multe iniţiative variind de la vehicule autonome la furnizarea de servicii de internet în zonele îndepărtate.Articolul din The Verge susţine că un posibil nume pentru companie ar putea avea de a face cu termenul Horizon. Recent, Facebook şi-a redenumit platforma sa de gaming în dezvoltare denumită 'Horizon' în 'Horizon Worlds'.Facebook este cea mai mare reţea socială din lume şi poate conta pe succesul crescut al filialei sale Instagram, care a depăşit un miliard de utilizatori şi oferă noi platforme pentru publicitate.