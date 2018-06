Facebook elimină cea mai enervantă opțiune din Messenger

Facebook te scapă de o funcție enervantă din Messenger. Este vorba de notificarea care te anunță că ești conectat cu un prieten pe Messsenger, atunci când îți dă accept la cererea de prietenie.

Facebook nu știe cum să-și mai mulțumească clienții și să le satisfacă toate dorințele de când aceștia și-au pierdut încrederea în companie. Poate că e doar o coincidență, dar reprezentanții Facebook par să acorde mai multă atenție ca niciodată utilizatorilor.

Unii dintre ei s-au plâns de faptul că notificarea "You Are Now Connected On Messenger with…" este inutilă și stresantă pentru că te induce în eroare. În consecință, Facebook a promis că o va elimina. Notificarea apare, după cum ai observat, atunci când îți este acceptată sau tu accepți o cerere de prietenie de la o persoană sau când un prieten vechi se reconectează la Messanger.

Nu e ca și cum nu poți trăi tu bine din cauza acelei funcții, dar uneori te induce în eroare pentru că ai impresia că cineva chiar vrea să înceapă o conversație cu tine.

"Ni s-a părut că multe persoane apreciază această notificare atunci când un prieten se alătură Messenger. Acestea fiind zise, ne străduim să facem aceste notificări și mai folositoare prin programarea sistemului să trimită mai puține notificări în timp celor cărora nu le plac", a explicat Facebook.

Astfel, Facebook urmeză să-ți elimine acea notificare dacă observă că tu nu o activezi în lista de chat. Adică, dacă nu vrei să-ți mai apară în viitorul apropiat, trebuie să nu mai deschizi notificarea cu persoana cu care tocmai te-ai împrieteni. Dar e puțin ciudat să nu faci asta. În fond, doar de-aia ai luat legătura cu acea persoană, să vorbiți pe Messenger, scrie playtech.ro.