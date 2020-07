Facebook ar putea elimina butonul Like de pe pagini. Care este motivul

Like-ul a stat la baza creșterii Facebook, însă în timp, rețeaua a scăzut din importanța acestui buton, în favoarea altor funcții. Astăzi, like-ul poate fi înlocuit cu una dintre multiplele reacții la postări și comentarii, în timp ce Like-ul nici măcar nu mai garantează că o pagină are același număr de urmăritori cu cei care au dat like de-a lungul timpului. Pentru a reflecta aceste schimbări, compania se pregătește să elimine complet butonul de Like de pe pagini și să îl înlocuiască cu mult mai relevantul „Follow”/Urmărește.

Paginile persoanelor publice precum artiști, sau paginile oficiale ale unor companii și site-uri, aveau afișat mare lângă nume, poza de profil și butonul Like. Acesta număra câți utilizatori s-au hotărât la un moment dat să interacționeze într-un mod direct cu pagina, cerând astfel conținut de la ea în News Feed. Desigur, la un moment dat, Facebook a realizat că unii utilizatori nu își doresc să mai primească conținut de la pagini și a permis funcția de „unfollow”/dezabonare, dar like-ul rămânea valabil.

Totuși, pentru o pagină este mai puțin important câți utilizatori au dat „like” de-a lungul timpului. Este foarte important să știe câți „urmăritori” are, pentru a ști care este publicul cu adevărat interesat de conținutul său. Astfel, butonul de Like va fi eliminat în curând, fiind înlocuit permanent cu acel Unfollow. Desigur, funcționalitatea nu dispare complet, însă va fi mult mai greu accesibilă și va necesita navigarea prin meniuri.

De asemenea, paginile vor afișa implicit numărul de urmăritori, nu numărul de Like-uri pe care pagina le-a adunat.

Important pentru administratorii de pagini este însă noua interfață prin care aceștia vor putea schimba modul de utilizare al Facebook. Va exista, la fel ca pe Instagram, un buton rapid pentru a comuta între profilul personal și pagina oficială, cât și posibilitatea de a seta mai rapid permisiunile celorlalți membri care administrează pagina.

Momentan, toate aceste schimbări sunt în teste și sunt active doar pe câteva dintre pagini, nu pe toate. Acestea vor fi activate în timp la nivelul întregii rețele sociale, scrie go4it.ro