Facebook, amendă record în SUA de 5 miliarde dolari. Care este motivul

, scrie agerpres.ro. De asemenea, compania americană va înfiinţa un comitet independent pe probleme legate de confidenţialitate, care nu va fi sub controlul directorului general al Facebook, Mark Zuckerberg. În plus, Facebook a fost de acord să consolideze supervizarea aplicaţiilor terţilor.Reprezentanţii Facebook nu au comentat informaţia.FTC a stabilit că anumite politici ale Facebook au încălcat reglementările împotriva practicilor frauduloase, în special instrumentul de recunoaştere facială. De asemenea, reţeaua de socializare nu a anunţat că numerele de telefon colectate pentru autentificare for fi folosite pentru publicitate."În pofida promisiunilor repetate către miliardele sale de utilizatori globali că pot controla modul în care informaţiile personale sunt împărtăşite, Facebook a subminat alegerile consumatorilor", a declarat preşedintele FTC, Joe Simons.FTC a investigat acuzaţiile potrivit cărora compania de consultanţă politică cu sediul la Londra, Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania prezidenţială din 2016 a lui Donald Trump, ar fi obţinut în mod necorespunzător datele a circa 87 de milioane de utilizatori Facebook.Amenda primită de Facebook "este una din cele mai mari impuse vreodată unei companii pentru încălcarea dreptului la confidenţialitate al consumatorilor şi este de aproape 20 de ori mai mare decât orice amendă acordată pe plan mondial", a apreciat Comisia Federală pentru Comerţ.Amenda vine după ce, luna trecută, Congresul SUA a anunţat o amplă investigaţie privind rolul marilor companii din sectorul tehnologic, inclusiv Google, Facebook, Amazon, Apple, pentru a determina dacă ele au sufocat concurenţa.Investigaţia este primul indiciu important că oficialii americani vor să reglementeze giganţii din domeniul tehnologiei, care sunt din ce în ce mai criticaţi pentru poziţia lor dominantă pe piaţă şi protecţia insuficientă a datelor cu caracter personal.