Facebook, afectat de cea mai mare pană din ultimii 10 ani, revine cu greu la funcţionarea normală

Administratorii Facebook precizează că nu este vorba de un atac informatic, însă nu dau detalii privind cauza exactă a neplăcerilor.

Reţeaua Facebook funcţionează în mod intermitent de aproape 24 de ore, cele mai mari întreruperi fiind reclamate de utilizatori aflaţi pe continentul european. Facebook nu detaliază exact care este cauza întreruperii serviciilor, însă problemele par să continue cu mai mică amploare, afectând inclusiv conturi de Facebook din ţara noastră.

Interesant este că problemele au afectat în egală măsură şi reţelele Instagram, WhatsApp şi Messenger, împiedicând accesarea de poze şi distribuirea de noi postări. În schimb, reţeaua Twitter a cunoscut o revigorare a activităţii pe măsură de utilizatorii descumpăniţi au căutat mijloace alternative de comunicare, confirmând astfel că problemele originează la nivelul serverelor Facebook şi nu infrastructura globală de acces la Internet, scrie go4it.ro.

Problemele au apărut subit în cursul zilei de miercuri, postările în reţeaua Facebook încetând în jurul orei 19:00, noi mesaje putând fi distribuite abia în seara-târziu. Chiar şi astăzi, o parte dintre utilizatorii reţelei au întâmpinat probleme cu accesarea contului Facebook şi Instagram, întâlnind în schimb mesajul "Sorry, Something went wrong. We're working on getting this fixed as fast as we can".

Perturbarea îndelungată a serviciilor Facebook se traduce în pierderi financiare semnificative pentru administratorii reţelei de socializare, companiile care depind de promovare pe Facebook şi publicaţii online care îşi datorează o bună parte din traficul zilnic pe click-uri atrase cu ajutorul postărilor distribuite în cadrul reţelelor de socializare.

Chiar dacă un răspuns categoric pentru reţeaua Facebook se lasă aşteptat, administratorii Instagram au confirmat într-o postare pe Twitter restaurarea integrală a funcţionalităţii reţelei.