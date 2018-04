Facebook a trimis notificari către milioane de utilizatori ale căror date le-au fost folosite ilegal

Facebook a trimis notificari către milioane de utilizatori care au fost anunţaţi oficial că datele personale le-au fost folosite ilegal în scopuri electorale. Este urmarea scandalului Cambridge Analytica în care fondatorul Facebook va fi audiat în Congresul american. Parlamentul britanic a cerut și el audierea lui.

"Înţelegem necesitatea de a păstra datele tale în siguranţă. Am interzis site-ul "this is Your Digital Life" pe care unul dintre prietenii tăi l-a folosit pentru a se loga pe Facebook. Am făcut asta pentru că acest site ar fi folosit ilegal datele tale".

Aşa începe mesajul pe care 87 de milioane de oameni din toată lumea îl vor vedea când deschid Facebook.

Reţeaua de socializare promisese deja că toţi utilizatorii ale căror date au fost compromise de Cambridge Analytica vor fi informaţi.

Cei vizaţi vor afla şi cum să-şi securizeze conturile mai bine în viitor. Facebook promite că asemenea abuzuri vor înceta de acum înainte şi că viaţa privată a utilizatorilor va fi mai bine protejată.

Despre aceste planuri de viitor, dar şi despre greşelile din trecut, va vorbi Mark Zuckerberg, care va depune marți şi miercuri mărturie în două comisii diferite ale Congresului american, scrie Digi24.ro.

"Facebook şi Mark Zuckerberg se află într-o poziţie foarte dificilă acum, pentru că nu doar că au făcut ceva care a atras atenţia legiuitorilor, dar publicul este foarte supărat din cauza a ceea ce percepe drept încălcarea confidenţialităţii sau a datelor personale. În încercarea naivă de a ajuta oamenii să-şi împărtăşească viaţa unii cu alţii, el a permis prea mult acces la vieţile personale ale oamenilor", spune Karen North, profesor de social media.

Fondatorul celei mai mari reţele sociale din lume a ajuns deja la Washington şi s-a întâlnit cu mai mulţi senatori.

"Părerea mea, părerea mea personală despre el este că a fost deschis şi onest pe cât de mult a putut. Dar cred că vor fi multe provocări pentru compania sa în viitor", spune Bill Nelson, senator de Florida.

Mark Zuckerberg şi-a pregătit şi depoziţia în care spune că îşi asumă toată responsabilitatea şi îşi cere scuze că nu a reuşit să protejeze mai bine datele utilizatorilor.

"Toate legile existente, care privesc media tradiţională precum televiziunea, ziarele şi radio, aceste legi nu au fost extinse la Internet şi cred că a venit vremea să analizăm cum putem extinde legile la noua media", afirmă Karen North, profesor de social media.