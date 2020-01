Facebook a scăpat de procesul privitor la recunoaşterea facială. A propus o înţelegere părţii adverse

Compania Facebook şi-a rezolvat procesul legat de tehnologia de recunoaştere facială cu ajutoarul căreia scanează fotografiile postate de utilizatorii platformei şi cu ajutorul căreia aceştia pot da "tag" persoanelor din fotografii.

Astfel, compania va plăti suma totală de 550 de milioane de dolari grupului din statul Illionois care intentase procesul în 2018.



"Am decis să dăm curs acestei înţelegeri întrucât ezolvărea aceastei problemă era în interesul comunităţii noastre şi al acţionarilor noştri", a precizat Facebook pentru BBC.



Facebook a început să utilizeze tehnologia de recunoaştere facială în anul 2010, atunci când a şi apărut opţiunea de "tag". Utilizatorii aveau posibilitatea de a-i da "turn off", însă nu erau întrebaţi în mod explicit, de la bun-inceput, dacă vor să o folosească. Din acest motiv tehnologia a fost aspru criticată.



Ulterior, în 2017, compania a redenumit opţiunea în "facial recognition" (în traducere "recunoaştere facială") şi a făcut mai facilă dezactivare şi activarea ei.



De precizat că tehnologia de recunoaştere facială este tot mai utilizată nu doar de Facebook, ci şi de autorităţi, de multe ori în spaţii publice. În unele state americane, utilizarea ei a fost interzisă, chiar şi de către poliţie.



Un grad tot mai mare de utilizare îl are în China, tehnologia de recunoaştere facială fiind una dintre cauzele din spatele protestelor din Hong Kong. De altfel, China are şi un sistem de acordare de "puncte sociale", bazat pe tehnologia de recunoaștere facială, scrie b1.ro