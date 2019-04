Facebook a colectat până la 1,5 milioane de adrese de e-mail ale utilizatorilor, fără consimţământul acestora

Facebook a colectat adrese de e-mail de ''până la peste 1,5 milioane'' de utilizatori noi care s-au înregistrat pe această platformă începând din 2016, fără consimţământul acestora, scrie agerpres.ro.

Reţeaua de socializare a declarat că a ''încărcat în mod neintenţionat'' adresele de e-mail după ce a solicitat unor utilizatori să transmită parolele la înregistrarea pe site, ca modalitate de verificare a identităţii acestora - o practică intens criticată de experţii în domeniul securităţii.



Conform Business Insider, persoanele care şi-au introdus parolele au primit ulterior un mesaj tip pop-up prin care erau anunţate că datele lor de contact au fost încărcate pe Facebook, fără a le fi cerută mai întâi permisiunea în acest sens.



Acest incident este cel mai recent dintr-o listă din ce în ce mai mare de probleme legate de protecţia datelor private cu care se confruntă reţeaua de socializare.



Facebook a declarat că defecţiunea a fost cauzată de modificarea operată în 2016 a unei caracteristici prin care utilizatorii îşi confirmă contul şi în acelaşi timp puteau importa contactele de e-mail.



"La începutul acestei luni am întrerupt verificarea parolei prin e-mail ca opţiune de identificare prin parola de e-mail pentru cei care se înregistrau pentru prima dată pe Facebook'', a declarat o purtătoare de cuvânt.



"Când am analizat paşii parcurşi pentru verificarea conturilor am constatat că, în unele cazuri, contactele de e-mail ale persoanelor au fost încărcate în mod neintenţionat în Facebook la crearea contului. Estimăm că ar fi fost încărcate până la 1,5 milioane de adrese de e-mail ale utilizatorilor. Aceste contacte nu au fost partajate nimănui şi le ştergem'', a declarat reprezentanta Facebook.



"Am reparat problema de bază şi notificăm persoanele ale căror contacte au fost importate. De asemenea, utilizatorii pot să revadă şi să gestioneze în setări datele de contact distribuite Facebook", a adăugat purtătoarea de cuvânt.



Recunoaşterea de către Facebook a acestei probleme vine la scurt timp după îngrijorările exprimate de specialiştii în domeniul de securităţii la începutul acestei luni. Expertul în securitate Bennett Cyphers de la Electronic Frontier Foundation, a declarat că "acesta este un atac de tip phishing" şi a etichetat procesul drept "de-a dreptul iresponsabil".