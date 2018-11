Facebook a adăugat o secţiune în aplicaţia pentru mobil. Poţi vedea exact cât timp ai petrecut online

Facebook încearcă mereu să-şi convingă utilizatorii să aloce cât mai mult timp reţelei de socializare. Însă uneori, administratorii Facebook au mustrări de conştiinţă, realizând cât de mult timp irosesc din vieţile oamenilor care îşi petrec cea mai mare parte a timpului verificând postările apărute în reţeaua de socializare.

Cu rolul de a ajuta „dependenţii” de Facebook în a-şi gestiona mai bine timpul petrecut online, Facebook a adăugat o secţiune în aplicaţia pentru mobil unde putem afla exact cât timp am petrecut online.

Mai mult decât un simplu cronometru general, pagina denumită sugestiv „Your Time on Facebook” arată tipul de activitate măsurat în minute, pentru ultimele şapte zile de folosire a aplicaţiei. Tot de aici, poate fi setată afişarea unei alerte privind depăşirea duratei de timp rezonabilă, setată în prealabil de utilizator.

Deşi pare contraintuitiv ca Facebook, o companie al cărei model de activitate presupune atragerea cât mai multor participanţi în propriul univers de servicii, să se îngrijoreze de timpul pe care îl iroseşte utilizatorilor, schimbarea de atitudine este rezultatul unei promisiuni făcute de CEO-ul Mark Zuckerberg la începutul acestui an. Prin iniţiativa “time well spent”, Zuckerberg sugera că reţeaua de socializare va schimba strategia centrată pe ajutarea utilizatorilor în a descoperi cât mai mult conţinut relevant, sprijinind-ui în schimb să aibă mai multe interacţiuni cu ceilalţi utilizatori Facebook.

Totuşi, noua secţiune nu spune nimic despre modul de folosire a aplicaţiei şi nici „semnificaţia” pentru utilizatori a experienţelor avute. Practic, rămâne libertatea fiecăruia să aleagă cât timp alocă reţelei de socializare. Un posibil beneficiu ar putea fi pentru părinţi, care vor afla mai uşor cât timp alocă fiecare copil reţelei de socializare, luând măsurile care se impun.

Noua secţiune “Your Time on Facebook” poate fi găsite folosind butonul Meniu afişat în colţul dreapta sus a barei de navigare. Folosim opţiunea See More, după care activăm sub-lista Settings & Privacy, scrie go4it.ro