FABRICAT ÎN MOLDOVA. Care sunt noutățile evenimentului și ce au prezentat producătorii autohtoni (FOTOREPORT)

O nouă ediţie a expoziţiei naţionale "Fabricat în Moldova" s-a deschis în Capitală. Sute de producători din întreaga ţară au venit să-şi prezinte produsele, fie că e vorba de alimente, haine sau mobilă. Printre exponate sunt şi produse inedite, cum ar fi mierea de muştar, sau brânzeturile preparate după reţete georgiene.



Expoziţia "Fabricat în Moldova" se desfăşoară în trei pavilioane, dar cei mai mulţi au fost atraşi de hala cu produse alimentare. La standul cu mezeluri preparate în stil tradiţional de o companie din raionul Criuleni era coadă.



"Oamenii sunt intrigaţi de acest produs, nu prea sunt astfel de produse, e greu să lucrezi cu lemnul, să coci la lemn este foarte greu", a spus Anaton Tataroi, producător de mezeluri.



Şi brânzeturile aduse la expoziţie au atras interesul vizitatorilor.



"Avem cu condimente, piper, usturoi. - Ce este cel mai întrebat?- Sincer, la noi se cumpără toată producţia. Dar în deosebi sulugunea, adâgheischi", a zis Lidia Munteniță, producător de brânzeturi.



Cele două feluri de caşcaval sunt preparate după o reţetă georgiană. Un producător din Anenii Noi a uimit vizitatorii cu miere din flori de muştar.



"Este bună pentru întărirea imunitaţii, în perioada rece a anului este recomandată pentru a ameliora problemele respiratorii", a zis Veaceslav Bovari, producător de miere.



De la expoziţie nu au lipsit oalele şi ulcioarele din lut. Meşterul popular Vasile Gonciari a adus o vază-gigant la care a lucrat mai bine de o lună.



"Împreună când vin familiile, dacă soţiile aleg oale pentru sarmale, o fructieră, o salatieră, atunci bărbaţii se opresc deodată la vasele pentru ţuică, ulcior pentru vin", a zis Vasile Gonciari, meşter popular din Călăraşi.



Pielea de oaie, folosită înainte pentru cojoace, are acum o nouă utilizare: un tăbăcar din Cahul a confecţionat din ea, huse pentru maşină.



Într-un alt pavilion, au fost expuse haine şi mobilă, iar unele articole s-au vândut la jumătate de preţ.



"Mi-am luat o bluză drăguţă, o voi purta cu mare drag. Ţara noastră are un viitor, iar noi trebuie să-l facem cu mâinile noastre."



"E foarte fain, e bine. Preţurile sunt accesibile, direct de la producător. E bine."



"Am făcut ceva cumpărături, deocamdată doar produse alimentare. Avem aici în pungă. Am luat ceai, biscuiţi, vitamine din mere uscate, toate sunt produse autohtone. Asta ne bucură."



La ediţia din acest an iau parte 450 de agenţi economici, cu 50 mai mulţi decât anul trecut. Expoziţia va fi deschisă până pe 3 februarie la Moldexpo.