Extaz, lacrimi de bucurie, dar şi de tristeţe la închiderea Cupei Mondiale

Finala Cupei Mondiale a fost una de excepţie. Fanii ambelor echipe au trăit emoţii la cote maxime. Suporterii Argentinei au ţipat, au sărit în sus, şi-au rupt haina de pe ei de mândrie. "Avem fotbalul în sânge", au strigat argentinienii. Iar francezii au trăit bucuria şi tristeţea cu aceeaşi intensitate. La final, furia s-a transformat în violenţe. În jur de 200 de oameni din mai multe oraşe din Franţa au fost arestaţi. Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a mers în Qatar să-şi susţină echipa.

După încheierea meciului, echipa Argentinei a ieşit pe străzile din Doha şi au făcut o baie de mulţime ... din autocar. Oameni, de la mic la mare, au mers în urma vehiculului, au stat cu telefoanele conectate pentru a filma momentul şi l-au elogiat de starul echipei - Lionel Messi.

Bucuria victoriei a fost trăită la cote maxime şi în capitala Argentinei, Buenos Aires. De la înălţime, străzile arătau ca un adevărat furnicar, iar de jos fanii au fost observaţi cum îşi rup haina de pe ei, au plâns, au râs şi au sărit în sus de extaz.

"Este o mare sărbătoare. Avem fotbalul în sânge şi cel mai important este că Messi a luat Cupa Mondială şi o va aduce în Argentina", a afirmat un fan al echipei Argentinei.

IAr alt susţinător al Argentinei a zis că: "Am purtat tricoul Cupei Mondiale în fiecare an, dar anul acesta am renunţat la el. Am aşteptat momentul să câştige pentru ca să am motiv să cumpăr un tricou nou cu cel de-al treilea star. Haide, Argentina!".

În tabăra cealaltă, emoţiile fanilor au trecut dintr-o extremă în alta. Tot în stradă a fost trăită bucuria golurilor marcate de echipa Franţei. Mai târziu, bucuria s-a transformat în lacrimi şi violenţe. Suporterii s-au luat la bătaie, fiind dezamăgiţi de înfrângere. La un moment dat, fanii au aruncat grenade şi în direcţia forţelor de ordine. În jur de 200 de oameni au fost arestate noaptea trecută.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a urmărit meciul din finala Cupei Mondiale din tribuna stadionului de la Doha. A trăit emoţia reuşitei fără reţineri, iar când echipa a fost înfrântă, liderul de la Elysee a coborât pe teren pentru a susţine fotbaliştii. Ulterior, a mers, împreună, cu fotbaliştii francezi în vestiar. "Sunt trist că am pierdut, dar nu judec echipa noastră şi nu-i vom uita niciodată", a mărturisit Emmanuel Macron.

"Aşa cum le-am zis fotbaliştilor, ne-au făcut să simţim foarte mândri şi că ne-au făcut să vibrăm. Ne-au oferit o finală grandioasă", a declarat preşedintele francez, Emmanuel Macron.

După încheierea meciului, finala Cupei Mondiale a continuat pe Twitter, doar că între preşedinţi. "Bravo echipei Franţei pentru parcursul său şi combativitatea în această Cupă Mondială. Voi aţi făcut să vibreze naţiunea şi suporterii din lumea întreagă. Felicitări Argentinei pentru victorie", a scris liderul de la Elysee.

La scurt timp, a reacţionat şi preşedintele Argentinei. "Ne-aţi făcut meciul greu, dar cel mai bun a câştigat. Imensă bucurie în Argentina şi în toată America Latină. Suntem bucuroşi şi emoţionaţi pentru această minunată victorie. Trăiască fotbalul şi prietenia dintre popoare", a scris pe Twitter Alberto Fernandez.