Expoziţii inedite, ateliere şi muzică live. Muzeele din Capitală au fost noaptea trecută arhipline

Muzeele din Capitală au fost noaptea trecută arhipline. Accesul a fost gratuit, iar oamenii au avut parte de expoziţii inedite, ateliere şi muzică live. Nu doar moldovenii s-au bucurat de noaptea muzeelor, ci şi străinii care au lăudat evenimentul.



Muzeul Armatei a fost plin de vizitatori până aproape de miezul nopţii. Deşi ploaia le-a cam stricat planurile organizatorilor, oamenii au avut ce vedea.

În faţa clădirii instituţiei a fost un show cu foc, iar vizitatorii au admirat costume pentru soldaţi din toate timpurile şi diferite arme:



"Îmi place nespus de mult show-ul, mai ales cu luminile şi cu dacii şi cu romanii".



"Noi în fiecare an venim aici şi venim cu copilul că cel mai principal e pentru copil aici, nu-i pentru maturi, noi maturii, am mai văzut multe".



În curtea muzeului a fost oferită mâncare ostăşească:



"Astăzi am avut mămăligă, hrişcă cu carne, ceai".



"Am rămas încântaţi. Venim de la sudul Moldovei special ca să vedem acest show, seara de muzee".



La Centrul de Cultură şi Istorie Militară, spectacolul a început doar după ce s-a potolit ploaia.



"Show-ul principal nu a fost arătat, dar sperăm noi că publicul a rămas satisfăcut. Într-adevăr, am realizat ceea ce am vrut să realizăm, principalul să promovăm patrimoniul naţional", a declarat Vitalie Ciobanu, directorul Centrului de Cultură şi Istorie Militară.



Atmosferă deosebită a fost şi la muzeul de artă. Aici, printre vizitatori au fost şi turişti francezi:



"Şi la noi e la fel. Toate muzeele au uşile deschise pentru vizitatori".



"Este un eveniment minunat".



La Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală, au fost expuşi 1.600 de fluturi din toată lumea: "Mi-au plăcut toţi fluturii, pentru că câte ceva aparte, ceva ce îi face speciali şi reprezintă locul de unde vin".



Îmbulzeală a fost şi la Muzeul Naţional de Istori. Printre vizitatori a fost şi ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.



"Evenimentul este la fel de frumos ca în toţi anii şi totodată, diferit, pentru că colegii noştri muzeografi dedică Zilei Internaţionale a Muzeelor şi pandantului său nocturn, Noaptea Europeană a Muzeelor, acţiuni originale în fiecare an", a menţionat Monica Babuc.



În ţară sunt 127 de muzee. Potrivit datelor oficiale, anul trecut acestea au primit 760 de mii de vizite.