EXPOZIŢIE LA BANCA NAŢIONALĂ. Mai mulți elevi şi studenţi au văzut cum arată un lingou de aur (FOTOREPORT)

Au văzut pentru prima dată un lingou de aur, au aflat cum pot deosebi bancnotele false de cele autentice şi au văzut cei mai vechi bani din istoria ţării. Aceste lucruri le-au aflat mai mulţi studenţi şi elevi, care au fost în vizită la Banca Naţională. Instituţia şi-a deschis uşile în cadrul Săptămânii Internaționale a Educației Financiare.

Vedeta expoziţiei este un lingou din aur. Zeci de curioşi l-au admirat doar cu privirea, pentru că fotografierea lui este interzisă.



"Acest lingou de aur din rezerva Băncii Naționale va fi expus în acest muzeu pe tot parcursul acestei săptămâni. El cântărește 13 Kilograme și valorează 9 milioane de lei."



Printre vizitatorii care au venit să admire expoziţia a fost şi un grup de la facultatea de economie a Universităţii de Stat din Chişinău.



"M-a impresionat mult lingoul din aur care cântăreşte 13 kilograme. Este pentru prima dată când vin la această bancă şi vreau să spun că este foarte interesant, am aflat o mulţime de lucruri interesante."



O altă atracţie a studenţilor au fost vitrinele cu monede naţionale, internaţionale şi comemorative.



"Până la introducerea monedei naţionale, pe teritoriul Republicii Moldova au circulat cupoanele moldoveneşti.. "



"Banca Naţională a iniţiat mai multe serii de monede comemorative cum ar fi evenimente istorice personalităţi, aleea clasicilor, avem o serie mai nou femei celebre", a declarat Elena Mămăligă, reprezentata comunicare şi presă BNM.



"Mi-a plăcut să văd monedele jubiliare care sunt în Banca Naţională. Cel mai mul mi-au plăcut să văd cadourile făcut băncii nostre din alte ţări."



"A fost ceva noi, am aflat ceva ce nu am ştiut până acum. Prezentarea bancnotelor false şi cum ele se descoperă, asta a fost cel mai interesant pentru mine."



Uşile Băncii Naționale vor fi deschise timp de două săptămâni pentru copii și studenţi.