EXPOZIŢIE DE ŢINUTE SEXY. Rochiile lui Marilyn Monroe sunt expuse la Beverly Hills

Ţinute sexy din colecţia actriţei Marilyn Monroe, precum şi poze rare, realizate de fotograful de modă Milton H. Greene, au fost expuse la Beverly Hills. Piesa de rezistenţă este rochia cu care vedeta a debutat la Hollywood.



Obiectele vor putea fi cumpărate ulterior în cadrul unei licitaţii.



"Vom vinde o mulţime de lucruri. Când am văzut acele fotografii am înţeles că au o valoare incontestabilă. Pozele au surprins momentele care i-au schimbat viaţa lui Marilyn, momente pe care rar ţi-e dat să le întâlneşti", a spus Joseph Maddalena, fondator al casei de licitaţie



Responsabilul de expoziţia din Beverly Hills spune despre Marilyn Monroe că a cunoscut brusc succesul. Până la vârsta de 36 de ani puţini ştiau despre ea că a fost orfană şi a crescut într-o casă de copii din Los Angeles. După lansarea în cinematografie, toată lumea a fost cucerită de inocenţa sa.



"Este cunoscută peste tot. O consider o legendă, ceva mistic, o prezenţă fabuloasă. A avut o viaţă tumultoasă şi cred că mulţi se identifică cu ea", a spus Joseph Maddalena, fondator al casei de licitaţie.



Vernisajul va fi deschis până în 30 septembrie, iar licitaţia este programată pentru sfârşitul lunii octombrie.