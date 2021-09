Expoziţie de mobilă la Biblioteca Naţională

Mobilier pictat în stil maghiar şi încălţăminte artizanală - toate astea au fost expuse la Biblioteca Naţională. Lucrările aparţin meşterilor populari, originari din Ungaria.Ottilia Laszlo transformă mobilierul din lemn masiv în adevărate opere de artă, prin picturile sale. Ea realizează aceste lucrări împreună cu tâmplarul Zoltan Reti."Aici trebuie răbdare, perseverenţă şi eu o susţin să nu se lase de această meserie frumoasă, tradiţională. Sunt nişte obiecte tradiţionale cum ar fi de exemplu o masă cu un sertar mare şi adânc unde cândva familiile ţineau pâinea, care pe acea vreme era cât o roată de roabă", spune Reti.Attila Kovacs confecționează cizme. El spune că a moştenit meseria de la familia sa:"Avem aici cizme pentru femei şi pentru bărbaţi din diferite regiuni ale Ungariei, chiar şi din Transilvania. Am adus şi nişte scule cu care lucrăm până în prezent, dar sunt exact ca cele utilizate de bunicii noştri acum 100 de ani."Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Sándor Szabó susţine că, prin astfel de evenimente, moldovenii au posibilitatea să cunoască cultura ţării sale:"Am aşteptat foarte mult timp astfel de evenimente. Din cauza pandemiei de COVID-19 nu am reuşit să le organizăm. Vrem să le arătăm moldovenilor cultura maghiară care este foarte bogată, aşa cum ţara are peste o mie de ani."