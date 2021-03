Expoziție de linogravură la Muzeul Național de Arte al Moldovei

30 de lucrări inedite au fost expuse la Muzeul Național de Arte al Moldovei. Este vorba de expoziția comemorativă a artistului grafic Ghenadie Zâcov. Vernisajul reprezintă peisaje gravate după o tehnică numită linogravură - prin care se taie și se imprimă imagini decorative pe plăcuțe de linoleum.

Printre vizitatori l-am întâlnit şi pe academicianul Tudor Stavila:



"Eu sunt impresionat de această expoziție în miniatură. Linogravura color este una din cele mai complicate tehnici în grafică."



Vizitatorii au fost plăcut surprinși de originalitatea picturilor expuse.



"Prima dată am văzut așa tehnică, dacă sincer la început nu am înțeles cum se poate forma pe hârtie ceva asemenea unei gravuri și mi-a fost foarte interesant să observ aceste lucrări."



Cei care lucrează în domeniu spun că această tehnică ar trebui să fie un exemplu pentru artiştii plastici.



"Chiar am vrut să analizez unele detalii pentru că sunt foarte minuțioase și cu o deosebită delicatețe efectuate. Este o tehnică tradițională, necesită un set de cuțite speciale, după care avem nevoie de o mașină de tipărit."



Directorul Muzeului de Arte, Tudor Zbârnea, ne-a spus că galeria a fost inaugurată cu prilejul a 90 de ani de la nașterea artistului, Ghenadie Zâcov.



"A fost unul dintre artiștii care a optat în special pentru gravura policromă. Este o tehnică mai meticuloasă care cere o muncă mai îndelungată asupra plăcilor care le gravează artiștii", a spus Tudor Zbârnea.



Expoziția va fi deschisă până în 11 aprilie. Vizitatorii sunt rugați să poarte măști sanitare și să respecte distanța socială.