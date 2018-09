Expoziție de covoare vechi moldovenești la Muzeul Naţional de Istorie. Unele au peste două secole

Foto: prime.md

Vizitatorii Muzeului Naţional de Istorie vor putea admira o nouă expoziție de covoare vechi moldovenești. Aceasta a fost deschisă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului și reunește cele mai valoroase covoare tradiţionale, care au chiar şi peste două secole. La expoziție pot fi admirate 30 de ţesături, cele mai mari fiind lungi de peste trei metri.



"Acest covor are o valoare deosebită, pentru că este cel mai vechi din colecția noastră. Datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Are și o istorie interesantă. A fost adus de o colegă care l-a găsit în casa soacrei ei", a menţionat Tamara Stamatova, organizatoarea expoziției.



Specialiștii spun că restaurarea unui covor poate dura și câțiva ani, iar cel mai greu este să găsești lâna potrivită și să combini culorile.



"Depinde de cât este de deteriorat, poate dura și 3 ani și doi ani jumate. În primul rând e complicată introducerea firului de urzeală e foarte greu și de multe ori nu găsim lâna", a explicat Ecaterina Bondarenco, restaurator.



"Foarte tare îmi plac ornamentele moldovenești și românești. Am și o colecție proprie, de aceea îmi este foarte interesantă această expoziție", a menţionat o vizitatoare.



"Am lucrat la muzeul din Bălți la sfârșitul anilor 70 și umblam prin sate, făceam cunoștință și chiar găseam covoare, păretare foarte interesante", a precizat un bărbat.



"Este foarte important ca în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului să punem în valoare bogăția patrimoniului cultural care o avem în Republica Moldova. În același timp este foarte important să apreciem și munca acelor oameni care muncesc zi de zi la restaurarea și punerea în valoare a acestor covoare", a declarat Andrei Chstol, secretar de stat în domeniul culturii.



Expoziţia va fi deschisă până în data de 31 decembrie.