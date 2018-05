Expoziţie de costume la Muzeul Metropolitan din New York. Vizitatorii pot admira colecţii unice vestimentare purtate de Papi

foto: tvl.ro

Eveniment de excepţie la Muzeul Metropolitan din New York. În cadrul unei expoziţii de costume, vizitatorii pot admira o parte din colecţia vestimentară a Vaticanului, precum şi obiecte care au aparţinut Papilor. Expoziţia este deschisă până în luna octombrie.



Evenimentul este dedicat modei şi influenţei pe care religia catolică a avut-o asupra designerilor din secolul 20. Elementele religioase din ţinutele realizate de Gianni Versace, Chriastian Lacroix, Valentino sau Jean Paul Gaultier sunt mult mai uşor de înţeles, când sunt prezentate alături de obiectele de cult care i-au inspirat.



" Avem 42 de exponate din colecţia Vaticanului. Atât de multe obiecte nu am mai primit de la Vatican de mai bine de 20 de ani. Este extraordinar acest împrumut de exponate din colecţia lor", a spus Andrew Bolton, reprezentant al Muzeului Metropolitan.



Şi nu doar costumele vor atrage privirile vizitatorilor, ci şi celelalte obiecte expuse. Multe dintre ele au aparţinut Papilor şi sunt păstrate în arhivele Vaticanului.



" Avem expusă şi o tiară papală, care are 18 mii de diamante şi o mie de smaralde, safire şi rubine. E o adevărată operă de artă. Avem expuse obiecte diverse, de la cărţi religioase şi costume, până la tiare, mitre sau cruci papale", a mai spus Andrew Bolton, reprezentant al Muzeului Metropolitan.



Expoziţia, care se întinde pe o suprafaţă totală de peste 5500 de metri pătraţi, e sponsorizată de miliardarul american Stephen Schwarzman.