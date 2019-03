Expoziţie aniversară a Facultății de Arte! 250 de lucrări realizate de studenţi, expuse la Centrul Constantin Brâncuşi

Foto: liceuligorvieru.com

Cele mai bune 250 de lucrări realizate de studenţii, dar şi de absolvenţii Facultății de Arte Plastice a Academiei de Arte sunt prezentate publicului larg, la Centrul Expozițional "Constantin Brâncuşi" din Capitală. Evenimentul este dedicat împlinirii a 35 de ani de activitate a facultății. Printre creații se regăseşte şi teza de licenţă a lui Andrei Şcaterman.



"Biluțele acestea am vrut să reprezint coralele, sper că am reuşit şi ţevele sunt toate ţevele care se află în adâncul mării. Este efectuat din ceramică. Aceasta a fost diploma mea de licenţă, a durat undeva o jumătate de semestru", a spus Andrei Şcaterman, student.



Studenţii afirmă că în spatele fiecărei lucrări se ascunde o poveste.



"Această lucrare se numeşte îmbrăţişare, este un cuplu stilizat, dintre el şi ea. Am lucrat la ea aproximativ trei săptămâni, este din şamotă. Această lucrare a luat menţiune de la minister la Bienala anului curent", a spus Serghei Josu, student.



"Culorile sunt alese primăvară-vară, să fie aprins, cu emoţii, cu dispoziţie. Materialele sunt lână naturală cât şi a părţii decorative şi a materialului de bază folosit", a spus Maria Michitici, studentă.



Expoziţia i-a impresionat pe vizitatori.



"Pe parcursul a 35 de ani de activitate s-au obţinut foarte multe. Sunt foarte multe lucrări interesante."



"Nivelul de realizare este foarte înalt, profesionist"



Din 1984 şi până acum, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design din cadrul Academiei a format 1700 de specialişti.



"O parte din absolvenţi sunt implicaţi în procesul educaţional, didactic. Astăzi în facultatea noastră activează 43 de cadre didactice absolvenţi ai facultății arte plastice. Dintre care sunt titluri onorifice, artist al poporului, maiestru în artă, om emerit , meritul civic", a declarat Svetlana Plațînda, decanul Facultăţii de Arte Plastice.



Doritorii de a admira creaţiile pot veni la Centrul Expozițional "Constantin Brâncuşi" până în data de 17 Martie.