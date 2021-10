Expoziţia Moldagrotech şi Farmer: De la seminţe până la tractoare şi drone de ultimă generaţie

Tractoare performante, drone de ultimă generaţie, pomi fructiferi şi seminţe sută la sută ecologice - toate pot fi găsite la expoziţia Moldagrotech şi Farmer, organizată săptămâna aceasta în parcarea unui centru comercial din Capitală. În premieră a fost organizat şi un stand cu produse autohtone ecologice certificate în Europa. Angela Bejenari spune că e dificil să promovezi astfel de produse pe piaţa internă:"Astăzi am venit să expun produsele mele ecologice pe care le cultiv şi deja sunt certificate. Legume, nuci, harbuji şi mai avem şi pomuşoare. Un produs ca să fie ecologic trebuie să fie pe un teren care a trecut perioada de conversie".La eveniment au fost prezenţi producători din toate domeniile agriculturii."Suntem veniţi cu utilaje şi tehnică de procesare, de prelucrare, noi mai mult ne bazăm pe culturile nucifere: alun, nuc, migdal, mecanizăm livezile, la totalmente se poate de lucrat în culturile nucifere.""La bulbii de lalele sunt de la 6 la 12 lei, la bulbii de gherghine de la 10 la 15 lei, zambilele 15 lei, crinul 20 lei, narcişii de la 8 la 12 lei. Sunt foarte puţini oameni, dar din câţi sunt încă vindem."Cumpărătorii spun că în anii precedenţi erau expuse mai multe produse."Eu am cumpărat şi copaci, am cumpărat de toate. Iată, acum am cumpărat fiecare câte cinci din astea şi sunt mulţumit că au venit oamenii şi fac aşa servicii.""În comparaţie cu anii precedenţi, anul ăsta mai că nu avem la ce să ne uităm. Pentru că data trecută erau de patru ori mai multe persoane."Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Viorel Gherciu, a spus că evenimentul este perfect pentru agricultorii din ţara noastră şi foarte benefic pentru cumpărătorii care vor să cumpere produse noi."Această organizare a acestui eveniment este unul extraordinar care ţine de promovarea echipamentelor moderne, know-how-ului în agricultură, produselor autohtone. Ce lipseşte? Lipsesc participanţii şi asta ţine de condiţiile pandemice în care suntem."Expoziţia Moldagrotech a ajuns la a 39-a ediţie, iar Farmer, la ediţia 29."Pe o suprafaţă de 2500 de metri pătraţi avem peste 100 de companii adunate aici, avem reprezentanţi atât cu tehnică agricolă cât şi avem material semincer, avem produsele noastre autohtone ce este cel mai important pe ce am pus accentul."Toţi cei care vor să viziteze expoziţia o pot face până în 16 octombrie.