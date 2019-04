Expoziția Imobil Moldova 2019, inaugurată la Chișinău. Companiile se întrec în oferte avantajoase

Cel mai scump apartament din Chişinău se vinde cu peste 4 milioane şi jumătate de lei. Este oferta unei companii prezente la Târgul imobiliar deschis zilele acestea în Capitală. Locuinţa, un penthouse de lux, e situată într-un bloc de pe bulevardul Ştefan cel Mare din Capitală. Are o suprafaţă de peste 200 de metri pătraţi şi o terasă de 100 de metri pătraţi, cu vedere spre Parcul Dendrariu. Reprezentanţii companiei imobiliare spun că ascensorul ajunge chiar în interiorul locuinţei.



"Holul blocului va fi absolut tot din marmură, cu ascensoare finlandeze, care sunt primele la calitate în Republica Moldova şi o recepţie cu concierge service. Cea mai superbă privelişte în oraş se află în blocul din centrul oraşului, dar totuşi lângă parc şi putem spune că este o zonă verde", a spus Denis Armaș, director de vânzări, companie imobiliară.



Iar companiile imobiliare se întrec în oferte care mai de care mai atrăgătoare. Potenţialii clienţi beneficiază de o reducere de până la 10% pe perioada expoziţiei.



"Avem blocuri, complexe, în toate sectoarele oraşului, avem blocuri pentru persoane mai pretenţioase, unde este un preş mai majorat şi avem şi pentru tinerele familii cu un preţ mai accesibil. Un metru pătrat include varianta albă a apartamentului, cărămidă roşie, vată minerală, geamuri calitative, cazan de clasa A", a zis Olga Popazov, reprezentant, companie de construcţie.



Experţii imobiliari recomandă celor care sunt în căutarea unei locuinţe să ţină cont de calitatea construcţiilor şi de amplasarea blocului.



"Să acorde atenţie în primul rând la partea juridică şi calitate desigur. Un apartament bun este nevoie să fie construit din materiale ecologice şi clar ca să fie respectate toate normele tehnice", a spus Aurica Curmeu. reprezentant companie de construcţie.



Valeriu Plăcintă îşi caută un apartament de doi ani. Bărbatul vrea să vândă vechiul apartament şi să se mute într-o locuinţă nouă din sectorul Ciocana al Capitalei. Are un buget de 25 de mii de euro.



"Pe mine mă interesează doar Ciocana şi am văzut oferte interesante la casă pe pământ, la bloc. Este lângă Megapolis, un pic în afara oraşului, dar mizăm pe faptul că o să avem un aer mai curat, zonă deschisă, fără mirosuri", a zis Valeriu Plăcintă, locuitor al Capitalei.



Vizitatorii caută locuinţe care să le placă şi să se încadreze ca preţ în bugetul pe care şi-l permit.



"Eu am găsit ce-mi trebuie. Apartamentul este în sectorul Buiucani are o amplasare bună, locuinţa e bună, totul este bine."



"Eu sunt în căutarea unui apartament, dar analizez toate ofertele. Pun accent atât pe calitate, cât şi pe preţ. Contează şi amplasarea blocului. Vreau să am acces la transportul public şi să nu mai fie alt bloc construit în faţa blocului meu."



Târgul imobiliar "Imobil Moldova 2019" este la a 23-a ediţie şi va fi deschis până în data de 14 aprilie. În acest an participă 29 de companii şi agenţii imobiliare, dar şi bănci comerciale.