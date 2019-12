Exportul unui tablou Thomas Gainsborough, blocat temporar de Guvernul britanic

Exportul unui tablou pictat de Thomas Gainsborough în 1773 a fost blocat temporar de Guvernul britanic, în speranţa că o galerie sau un muzeu va reuşi să strângă bani pentru a-l achiziţiona, scrie The Guardian.

Tabloul „Going to Market, Early Morning”, evaluat la 8 milioane de lire sterline, a fost vândut la Sotheby’s, în iulie, unui colecţionar privat. Solicitarea făcută de noul proprietar de a-l scoate în afara Marii Britanii a fost blocată temporar de Helen Whately, ministrul Culturii, scrie a1.ro

„Gainsborough este unul dintre cei mai importanţi artişti peisagişti britanici şi opera lui încă uimeşte publicul după 250 de ani”, a spus ea. „Această lucrare este un exemplu superb şi sper că poate fi găsit un cumpărător britanic pentru a-i putea găsi o nouă casă în colecţia noastră naţională”.

Blocarea exportului a fost aplicată la recomandarea RCEWA (Reviewing Committee on the Export of Works of Art), care a spus că tabloul este „una dintre cele mai mari realizări ale lui Gainsborough”.

„Thomas Gainsborough este cunoscut mai ales ca un portretist rafinat. Totuşi, el a compus scene idilice, rurale, iar «Going to Market, Early Morning» este una dintre cele mai mari realizări de acest gen”, a spus Christopher Baker de la RCEWA.

Decizia de interzicere a exportării picturii este valabilă până pe 22 martie 2020 şi poate fi extinsă până pe 22 septembrie, în cazul în care va exista o intenţie serioasă de a strânge fonduri pentru cumpărarea ei.

Preţul recomandat pentru cumpărarea tabloului este de 7.961.000 de lire sterline, la care se adaugă un TVA de 234.200 de lire sterline, însă ministerul Culturii a spus că vor fi luate în seamă şi oferte publice mai mici.