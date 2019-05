Exportul de Servicii de Telecomunicaţii şi IT a crescut cu 26%, cel mai mare ritm din ultimii cinci ani și a constituit peste 219 milioane de dolari. Acest fapt se datorează în mare parte proiectului Moldova IT Park, "una din cele mai inspirate idei ale premierului Pavel Filip. Această idee este o industrie cu o imensă capacitate de atragere a investițiilor, de creare a locurilor de muncă bine plătite, dar și de a crea valoare adăugată mare.", scrie autorul paginii de facebook PoştadeŞtiri.

Potrivit analizei, parcul și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018 și, se pare, chiar din primul an a avut o influență majoră asupra sectorului. Principala facilitate acordată de Guvern rezidenților parcului IT este impozitul unic de 7% pe venitul din vânzări, dar nu mai mic de 30% per angajat calculat din cuantumul salariului mediu pe economie.

Statutul de rezident poate fi dobândită de orice persoană fizică sau companie care desfășoară activități prevăzute în Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, inclusiv:

• activități de realizare a soft-ului la comandă;

• activități de editare a jocurilor de calculator;

• activități de editare a altor produse software;

• activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

• prelucrarea de date, administrarea paginilor web și activități conexe;

• activități ale portalurilor web;

• activități de consultanță în tehnologia informației.

O altă facilitate importantă este că rezidenții nu trebuie să se afle fizic într-o anumită locație, cum este, de exemplu, cazul parcurilor industriale.

Adică au un regim “virtual de funcționare”, membrii parcului virtual își desfășoară activitatea în propriile oficii. În prezent, statut de rezident al parcului IT au aproape 400 de companii.