Explozii şi schimburi de focuri. 15 persoane au murit după un atac terorist în Kenya

Cel puţin 15 persoane au decedat, în urma unui atac terorist la un complex hotelier din capitala Kenyiei, Nairobi, atentatul fiind revendicat de gruparea fundamentalistă somalează Al-Shabaab, afiliată reţelei teroriste Al-Qaida.

Atacul terorist a fost comis de un grup de 4 islamişti care au aruncat grenade în parcarea hotelului şi au intrat în complexul din centrul oraşului Nairobi unde au deschis focul la întâmplare. Scenele de groază au fost surprinse de camerele de supraveghere. Cei care au supravieţuit masacrului sunt încă în stare de şoc.



Marţi spre miercuri noapte, după aproape 11 ore de la începerea atacului terorist de la Nairobi, în zona se mai auzeau explozii şi schimburi de focuri, deşi autorităţile dădeau asigurări că incidentul s-a încheiat, anunţă mediafax.

"Atacatorii au intrat în cădire şi au început imediat să tragă focuri de armă în direcţia noastră. Eram la toaletă şi nu am văzut ce s-a întâmplat. Atunci când am deschis uşa am văzut oameni agitaţi şi foarte mult fum", a afirmat un martor.

"Eram la volanul maşinii mele atunci când am auzit o explozie puternică şi focuri de armă. Am sărit imediat din automobil şi m-am ascuns după el", a comunicat un alt bărbat.