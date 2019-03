Explozii puternice în Ucraina. Flăcările produse la o staţie de alimentare au mistuit 18 maşini

foto: publika.md

Mai multe explozii puternice s-au produs noaptea trecută la o staţie de alimentare cu gaz din regiunea Kirovohrad, Ucraina. În urma incendiului, patru oameni au ajuns la spital cu arsuri. Potrivit autorităţilor, flăcările au mistuit în total 18 maşini, dintre care patru autocisterne cu gaz lichefiat, şase camioane şi opt automobile.



"Am crezut că arată explozia unei bombe atomice. Temperatura era foarte mare. Cred că au fost vreo 4-5 explozii."



Unele persoane, care locuiesc în apropierea staţiei, descriu cu groază momentul exploziei şi recunosc că nu ar avea unde să se adăpostească, în cazul unei asemenea tragedii.



"A căzut tencuiala de pe pereţi. M-am speriat. Locuiesc aici de 71 de ani. Unde să mă duc? Am luat paşapoartele şi le-am pus în buzunare."



Alţii susţin că s-au speriat foarte tare şi şi-au luat copiii şi documentele, ca nu cumva flăcările să se extindă.



"Explozia a fost foarte puternică. Toţi alergam. Am luat copiii şi am strâns documentele, ca să ieşim cât mai repede."



Pentru stingerea incendiului, la faţa locului au fost mobilizaţi 85 de pompieri şi 19 autospeciale. Deocamdată, nu se cunosc cauzele producerii deflagraţiei.