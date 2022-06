Explozii în centrul Kievului (VIDEO)

Patru explozii au fost auzite, duminică dimineața, la Kiev, conform The Guardian, citează digi24.ro. Fumul a fost văzut ridicându-se pentru scurt timp în două locații din centrul Kievului.

Alerta de raid aerian a început să sune în capitală la ora locală 5:47 a.m. AFP a informat că exploziile au avut loc în jurul orei 06:30, ora locală, la aproape jumătate de oră după ce sirenele de raid aerian au sunat în capitala ucraineană, care nu a mai fost bombardată de ruși de aproape trei săptămâni.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a confirmat exploziile din cartierul central Șevcenko. Șevcenko este un cartier istoric care găzduiește un grup mai mare de universități, restaurante și galerii de artă.

Anton Heraşcenko, consilier al ministrului de interne ucrainean, a scris că martorii au raportat atacuri cu rachete. Cu toate acestea, nu a fost clar imediat dacă există morţi sau răniţi grav.

Potrivit Agerpres, un complex rezidenţial din apropierea centrului oraşului a fost lovit, provocând un incendiu, precum şi degajarea unui mare nor de fum gri.

Noile lovituri vin la o zi după un atac cu rachete asupra oraşului Sarnî din vestul Ucrainei, în care au fost ucise cel puţin trei persoane, potrivit autorităţilor.

Menționăm că, astăzi, începe summitul G7 din Germania, unde președintele american Joe Biden și omologii săi sunt așteptați să convină asupra unei interdicții de a importa aur din Rusia, în timp ce extind sancțiunile împotriva Moscovei pentru războiul acesteia împotriva Ucrainei. În mesajul de sâmbătă noapte către națiune, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina își va recâștiga toate orașele pe care le-a pierdut în fața Rusiei, inclusiv Severodonețk și că nicio rachetă rusească și nicio lovitură nu poate distruge moralul ucrainenilor.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv ???????? as anything but a deliberate ???????? escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd