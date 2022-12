Explozie uriaşă după ce o cisternă plină de gaz s-a lovit de un pod: Sunt morți și răniți (VIDEO)

Cel puţin nouă oameni şi-au pierdut viaţa, iar 40 au fost răniţi după ce o cisternă care transporta gaz s-a lovit de un pod și a explodat la 40 de kilometri est de Johannesburg, în Africa de Sud, au anunţat serviciile de urgenţă, informează Agerpres.

Uriașa deflagrație a fost surprinsă de mai mulți amatori care au filmat scena. În imagini pot fi văzuți oameni fugind cu flăcările pe fundal.

Probabil că cisterna transportată de un cap-tractor era prea înaltă pentru a trece pe sub pod. Aceasta era plină cu 60 de tone de gaz GPL, folosit pentru cuptoare şi aragazuri, şi venea din sud-estul ţării, a adăugat purtătorul de cuvânt, precizând că şoferul a supravieţuit şi este acum la spital.

Dintre cei 40 de răniţi, 19 sunt în stare gravă, alţi 15 sunt grav afectaţi, dar în stare stabilă, în timp ce şase pompieri au fost uşor răniţi în timpul intervenţiei, a precizat purtătorul de cuvânt.





BREAKING: Multiple killed, injured after truck carrying LP gas explodes in Boksburg, South Africa; nearby hospital on fire - The Citizen pic.twitter.com/4dN35sPREC