EXPLOZIE UCIGAȘĂ ÎN CAPITALĂ. Două persoane au decedat și una a fost rănită după ce un individ a detonat o grenadă într-un magazin

Doi bărbaţi au decedat, iar al treilea a fost rănit în urma unei explozii, care s-a produs, astăzi, în Capitală. Tragedia a avut loc în pragul unui magazin alimentar, care se află la intersecţia străzilor Alexei Mateevici cu Armenească.

Potriviti poliţiei, un bărbat s-a certat cu vânzătoarea pentru că aceasta nu a vrut să-i dea 10 pachete de ţigări gratuit, iar la ieşire din magazin din geanta acestuia a căzut un obiect necunoscut, care a explodat.

"-Din magazin poliţia l-a dat afară şi el în timpul ăsta a explodat.

- Ce era? bărbat sau femeie?

- Mi se pare că au spus că e bărbat, despărţit, aşa spun"



Procurorii spun că în momentul exploziei, în magazin se aflau patru persoane, nimeni dintre ele nu a avut de suferit.



"Este pornită urmărire penală pe art 145, omor intenţionat", a spus Roman Eremciuc, șeful oficiului Centru al Procuraturii municipiului Chișinău"



Acest bărbat a scăpat ca prin minue, el spune că era la doar câţiva paşi de la locul unde s-a produs explozia.



"Am luat un baton şi mă duceam acasă, iată unde trăiesc eu, aici, am auzit o explozie puternică"



Oamenii care muncesc în preajmă spun că bubuitura i-a speriat.



"Treceam pe alături cu maşina şi s-a auzit o explozie, eu credeam că a explodat o roată, am ieşit afară şi am văzut că iată marketul e oleacă a explodat. M-am apropiat, acolo erau două persoane, care deja cam nu erau cu suflare, dar nu pot să spun dacă e decedat"



"S-a auzit zgomotul, pentru că eu eram în blocul administrativ, noi acum aşteptăm oamenii care vin cu înmormântarea. Şi practic toţi colaboratorii din blocul administrativ au auzit acest zgomot"

Boris Busuioc în vârstă de 62 de ani se afla în apropierea magazinului, când s-a produs deflagraţia. Bărbatul a ajuns la spitalul de urgenţă în stare de şoc şi cu mai multe răni uşoare.



"Cum s-a întâmplat, eu mergeam pe drum şi s-a întâmplat. Bubuitură am auzit. Nu mă doare, nu mă simt rău. Eu nu eram în magazin, eu eram afară", spune Boris Busuioc.

"Stare relativ medie, cu schije în regiunea toracelui, multiple plăgi, în proces de investigaţie la moment", a menţionat Petru Castaveţ, purtător de cuvânt a Spitalului de Urgență Chişinău.



Poliţia a reuşit să identifice bărbatul, care a provocat explozia.



"Acesta fiind un locuitor al Chişinăului 1968. Persoana a fost anterior judecată de mai multe ori", a declarat Alexandru Pînzari, şeful IGP.



Identitatea celei de-a doua persoane decedate deocamdată nu se cunoaşte.