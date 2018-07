EXPLOZIE PUTERNICĂ pe Brodway! Un nor uriaş de fum a speriat locuitorii New York-ului (VIDEO)

O explozie masivă s-a produs, joi dimineață, pe Brodway, în New York, după ce o conductă a explodat. Incidentul s-a produs în apropiere de clădirea Flatiron Building, situată la intersecția dintre 5th Avenue and 21st street, scrie The Sun.

Internauții care s-au aflat în zonă au postat imagini cu un nor uriaș de fum care se ridică în aer în urma exploziei.

NBC New York că explozia s-a produs în jurul orei locale 6:30, cu puțin timp înainte să înceapă ora de vârf în metropola americană, potrivit libertatea.ro.

Nimeni nu a fost rănit de explozie, dar traficul a fost oprit în zonă și clădirile din jur au fost evacuate de forțele de ordine care au sosit la fața locului.

Un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din New York a declarat că sunt aburi produși de presiunea din coloană, dar încă nu se știe ce anume a dus la producerea exploziei.