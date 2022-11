Explozie puternică într-o zonă pietonală din Istanbul. Sunt VICTIME (VIDEO)

Explozie puternică într-o zonă pietonală din Istanbul. Cel puțin 11 persoane au fost rănite, anunţă presa turcă.

Cauza exploziei, care a avut loc la ora 16:20, este, pentru moment necunoscută. Potrivit guvernatorului oraşului ar fi şi persoane decedate, însă momentan numărul acestora este necunoscut.

Există suspiciuni că ar putea fi vorba de un atentat sinucigaş, însă informaţia nu a fost confirmată oficial.

Imaginile de la faţa locului arată mai multe victime întinse pe jos, dar şi ambulanţe şi maşini de pompieri care intervin.

