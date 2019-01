EXPLOZIE PUTERNICĂ în Paris. Parterul unei clădiri, spulberat. Sunt morţi şi răniţi (IMAGINI CA DUPĂ RĂZBOI)

O explozie puternică s-a produs, dimineaţă, la Paris. S-a întâmplat într-o brutărie, de la parterul unui bloc de locuinţe.

Doi pompieri şi-au pierdut viaţa, iar 47 de oameni au fost răniţi. 10 persoane sunt în stare gravă la terapie intensivă. Aceştia au fost preluaţi cu două elicoptere, care au aterizat în Piaţa Operei din capitala franceză.



Pompierii au venit la faţa locului în urma unui apel privind o posibilă scurgere de gaze. În momentul intervenţiei, s-a produs deflagraţia.



"Avem un bilanţ sumbru. Au fost mobilizaţi 200 de pompierii şi 100 de poliţişti. Toate serviciile medicale de urgenţă au fost mobilizate şi avem grijă de răniţi. Situaţia e gravă", a declarat Christophe Castander, ministrul francez de Interne.



Imediat după deflagraţie, străzile adiacente au fost umplute cu oameni:



"Dormeam când am auzit o explozie puternică în blocul nostru. Toţi cei care trăim în clădire am ieşit imediat afară şi am văzut că e la brutărie. Am chemat imediat pompierii. Este un carnagiu, o catastrofă".



Presa franceză notează că mai multe etaje ale clădirii în care se afla brutăria au fost grav avariate. Unul dintre locatarii blocului susţine că toate geamurile apartamentului său au fost sparte.

Au tras o sperietură zdravănă şi turiştii cazaţi la un hotelul aflat vis-a-vis de brutărie, iar un angajat s-a ales cu răni uşoare: "Am văzut fum dens şi o mulţime de sticle. M-am pus la pământ şi mi-am acoperit capul, iar în acel moment o mulţime de obiecte cădeau peste mine".

Oficialii de la Paris recomandă localnicilor să evite zona.