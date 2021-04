Explozie pe piața imobiliară din Moldova. În 2021 s-ar putea vinde un număr record de locuinţe

Anul 2021 va fi marcat de o explozie a vânzărilor de apartamente şi case individuale, iar preţul imobilelor ar putea creşte uşor. Este pronosticul expertului economic Veaceslav Ioniţă, potrivit căruia, în acest an, piaţa imobiliară din Moldova ar putea înregistra un record absolut la capitolul locuinţe tranzacţionate.



"Anul acesta, cel mai probabil, ne vom apropia de 30 de mii. Dacă o să continue tot aşa, noi vom termina anul cu 30 de mii de apartamente, chiar şi mai mult. Spre comparaţie, recordul absolut este deţinut de anul 2019, când în Moldova s-au vândut 28 de mii 700 de apartamente", a menționat Veaceslav Ioniţă.



Potrivit expertului economic, cele mai căutate vor fi apartamentele cu suprafețe mici, care s-ar putea scumpi uşor în acest an. Ar putea creşte semnificativ şi volumul tranzacţiilor pentru casele individuale.



"În 2019 şi în 2020, am avut o creştere substanţială a tranzacţiilor cu case individuale, iar în acest an, cel mai probabil, vom avea vânzări cel puţin cu 50 la sută mai mult decât media obişnuită din ultimii vreo 10 ani de zile", a spus expertul economic.



Creşterea bruscă a vânzărilor de pe piaţa imobiliară ar putea fi determinată de cererile amânate din cauza pandemiei, dar şi de faptul că moldovenii au venituri mai mari, iar băncile oferă credite ipotecare mai avantajoase.



"Situaţia e mai liberă, de asta oamenii au obosit să aştepte. Asta e o aşteptare amânată. Şi în oarecare moment cei care au mai rămas cu bani şi au dorinţa de a procura ceva o să procure", a declarat Nicolae Ostafeiciuc, expert imobiliar.



"Boom-ul imobiliar care a început în 2018 corespunde cu boom-ul creditelor pentru procurarea de apartamente. El merge în paralel. Cu toate că două treimi din cetăţeni cumpără apartamente cu banii pe masă", a precizat Veaceslav Ioniță.



Specialiştii prognozează, de asemenea, că o dată cu majorarea numărului cererilor pentru procurare locuinţelor, moldovenii vor accesa tot mai multe împrumuturi imobiliare. Astfel, în acest an, portofoliul de credite ar putea depăși pentru prima dată volumul de 10 miliarde de lei.