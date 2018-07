EXPLOZIE LA BĂLȚI. Tânărul de 19 ani a MURIT în timpul operației, după ce o grenadă i-a explodat în mână

Un băiat de 19 ani din Bălţi a murit duminică după ce o grenadă i-a explodat în mâini. Tânărul s-a stins la spital, pe masa de operaţie, din cauza rănilor foarte grave. În explozie a fost rănită şi o minoră de 17 ani, care a suferit răni pe faţă şi mâini, dar este în stare stabilă.

Nenorocirea a avut loc la amiază, în casa familiei Bogaci. Ei s-au mutat cu chirie în locuinţă acum câteva zile. Mama fetei povesteşte că băiatul a venit la ei în vizită şi în una din camere cei doi tineri au găsit o grenadă.



"El ne ajuta să transportăm mobila. Aici au fost lucruri personale ale proprietarilor. Noi am vrut să le depozităm în altă parte. Dar ei erau în cameră şi au găsit, cred că era o grenadă. S-a produs o explozie mare", a spus Ana Bogaci, mama victimei.



În timpul exploziei, părinţii fetei, dar şi cei trei fraţi ai ei, erau acasă. Din fericire, aceştia nu au păţit nimic. Vecinii spun că s-au speriat şi ei când au auzit bubuitura.



"Am auzit o explozie şi am fugit repede să vedem ce s-a întâmplat. Am văzut un bărbat la pământ şi am înţeles că a explodat o grenadă. "



"A fost o bubuitură puternică. Noi am crezut că e un accident, pentru că aici pe strada Kiev se întâmplă des. Am ieşit în drum şi i-am văzut pe oameni speriaţi, cu tot cu copii. "



"Eram în casă şi am auzit o explozie. S-au spart geamurile şi s-au auzit tipeţe. "

Medicii au luptat cinci ore pentru a-i salva viaţa tânărului, dar acesta a murit în timpul operaţiei.



"Bolnavul a fost adus la secţia de internare de către salvare în stare extrem de gravă. A fost expediat imediat în blocul de operaţii. S-a efectuat intervenţie chirurgicală unde s-a depistat că are leziuni multiple prin schijă metalice al organelor interne. A avut loc amputaţia traumatică a mâinii drepte", a declarat Mihaela Petrov, purtător de cuvând spitalul raional din Bălţi.



Poliţia face cercetări în acest caz.



"S-a depistat că pe adresa indicată unde suntem noi acum, aici s-a produs o deflagraţie. Presupunem că e o muniţie de tipul RGD 5. Este pornit proces penal pe faptul cauzării leziunilor corporale şi deţinerii ilegale a muniţiilor", a zis Vitalie Calinovschi, şef secţia securitate publică IP Bălţi.



La faţa locului a intervenit şi un echipaj de genişti pentru a verifica încăperile şi a vedea dacă mai sunt şi alte muniţii în locuinţă.