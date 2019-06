EXPLOZIE în Viena. Un bloc s-a prăbuşit, iar mai mulţi oameni au fost răniţi (VIDEO)

Un bloc din Viena s-a prăbuşit parţial, după ce a fost avariat de explozia unei acumulări de gaze.

Incidentul a avut loc în districtul 4, foarte aproape de centrul capitalei austriece, iar 22 de apartamente au fost avariate sau complet distruse, scrie digi24.ro.

Doi oameni au fost răniţi foarte grav şi au fost internaţi în spital. Alte 12 persoane au avut răni minore.

Martorii au spus că au auzit zgomotul de la mare distanţă iar geamurile clădirilor din jur au fost sparte.

Poliţia a declanşat o anchetă în acest caz.

#BREAKING : In #Vienna, The Capital of #Austria in a five-storey residential building a powerfull explosion thundered due to leak of domestic gas. As a result of the explosion 10 people were injured. pic.twitter.com/Pj1kvS35ze