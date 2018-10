Explozie în sectorul Râşcani. Zeci de oameni au adus mâncare şi haine pentru sinistraţi şi salvatori

În curtea blocului unde a avut loc tragedia au venit mai multe persoane îndurerate care au aprins lumânări și au adus flori. Tot în curte a fost instalat și un cort, în care un grup de voluntari au adus produse alimentare şi haine pentru sinistraţi şi salvatori.

"Fiecare aduce tot ce poate, adunăm din tot orașul. Oamenii aduc mâncare, ceai."

"Am venit și am întrebat. Mi-au spus că au nevoie de crupe, apoi am fost și am cumpărat crupe și le-am adus aici."

Oamenii s-au mobilizat în urma unui apel făcut pe reţelele de socializare.

"Avem nevoie de mai mulți voluntari care să asigure paza acestor lucruri și produse pe care le-am adunat în prima zi", a declarat Alexei Siviniuc, organizatorul acțiunii de voluntariat.

Tot voluntarii au venit și în ajutorul pompierilor care efectuau lucrări de întărire în apartamentele afectate.

"Am adunat lucruri şi alimente strict necesare, cum ar fi apă, ceai, cafea, zahăr, apă fierbinte, ca oamenii care lucrează aici să poată în acest timp să se încălzească cu un ceai", a spus Alexei Siviniuc, organizatorul acțiunii de voluntariat.

Operațiunea salvatorilor a durat până noaptea târziu.