Explozie în sectorul Râşcani. Mai mulţi locuitori ai Capitalei s-au oferit să-i cazeze sinistraţi în urma deflagraţiei

20 de oameni din blocul de pe bulevardul Moscovei, care au avut de suferit în urma exploziei, au fost cazaţi la Spitalul "Sfânta Treime". Acolo au fost amenajate mai multe paturi, iar sinistraţii au fost asiguraţi cu apă şi mâncare.

"Noi avem posibilitate să cazăm în jur de 150 de persoane. Este amenajată sala sportivă, pentru că nu trebuie să fie cu toţi bolnavii împreună. O să le asigurăm cazare şi alimentare", a declarat Oleg Crudu, directorul Spitalului Sfânta Treime.

Unii din cei care au avut de suferit în urma deflagraţiei şi nu au mai putut reveni în apartamente, au plecat la rude sau la prieteni.

Nu au rămas indiferenţi la cele întâmplate şi unii locuitori ai Capitalei. Acest tânăr s-a oferit să le asigure casă şi masă celor care au nevoie.

"Da este posibilitate şi am propus la câteva persoane care au dorit să meargă să se cazeze până mâine sau până când o să fie posibil."

"Noi am auzit de cele întâmplate, am venit şi am adus ceea ce putem. Este foarte dureros. Foarte mulţi prieteni locuiesc în acest bloc.

Autorităţile Capitalei spun că proprietarii apartamentelor care au avut de suferit vor fi susţinuţi financiar de Primărie.



"Vor primi un ajutor din fondul de rezervă sau cât dispune fondul de rezervă. Vom încerca să găsim şi alte fonduri ca să ajutăm la restabilirea apartamentelor", a spus Nistor Grozavu, viceprimar al Capitalei.