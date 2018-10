Explozie în sectorul Râşcani. Familiile celor decedaţi vor primi câte 50.000 de lei din partea Guvernului

Familiile celor decedaţi vor primi câte 50 de mii de lei compensaţii din partea Guvernului. Între timp, două din cele nouă persoane rănite, sunt internate la Spitalul de Urgenţă. În grija medicilor se află femeia care locuia în apartamentul de la etajul 16, unde a avut loc explozia, şi un pompier.

Proprietara locuinţei se află în stare gravă, susţine ministrul Sănătăţii, Silvia Radu.

"Are o stare destul de gravă, cu politraumatism, convulsie termică, are fracturi deschise a aripei iliace pe stânga are fractura umeralii pe stânga și are fractura mimaliorală pe dreapta. Adică, ea e în traumatologie, medicii lucrează cu ea și sperăm că o să fie resuscitată", a declarat ministrul Sănătăţii, Silvia Radu.

Salvatorul peste care a căzut o placă din beton este în afara oricărui pericol.

Aseară 20 de oameni din blocul de pe bulevardul Moscovei, care au avut de suferit în urma exploziei, au fost cazaţi în sala de sport a Spitalului Sfânta Treime. Acolo au fost amenajate mai multe paturi, iar sinistraţii au fost asiguraţi cu apă şi mâncare.

"Au fost psihologi care au lucrat cu sinistraţii. Doi pacienţi au avut nevoie de îngrijiri nu este vorba de pacienţi traumaţi este vorba de pacienţi care au dat reacţie post stres", a spus Oleg Crudu, directorul Spitalului Sfânta Treime.

Unii din cei care au avut de suferit în urma deflagraţiei şi nu au mai putut reveni în apartamente, au plecat la rude sau la prieteni. Nu au rămas indiferenţi la cele întâmplate şi unii locuitori ai Capitalei. Acest tânăr s-a oferit să le asigure casă şi masă celor care au nevoie.

"Da este posibilitate şi am propus la câteva persoane care au dorit să meargă să se cazeze până mâine sau până când o să fie posibil."

"Noi am auzit de cele întâmplate, am venit şi am adus ceea ce putem. Este foarte dureros. Foarte mulţi prieteni locuiesc în acest bloc."

Premierul Pavel Filip a solicitat ca celor care au nevoie de cazare să li se asigure cele mai bune condiţii:

"Eu îmi aduc aminte vizita la spitalul de la calea ferată. Acolo nu este un spital de urgenţă, dar nu numai acest spital unde mai avem secţii de reabilitare unde sunt toate condiţiile. Oferim posibilitatea temporar până când găsim o alată soluţie. Sunt toate condiţiile de a oferi şi hrană la timp şi toate celelalte. "

Autorităţile Capitalei spun că proprietarii apartamentelor care au avut de suferit vor fi susţinuţi financiar de Primărie.

"Vor primi un ajutor din fondul de rezervă sau cât dispune fondul de rezervă. Vom încerca să găsim şi alte fonduri ca să ajutăm la restabilirea apartamentelor", a declarat Nistor Grozavu, viceprimar al Capitalei.