Explozie în sectorul Râşcani: Familii distruse, supravieţuiri miraculoase şi oameni rămaşi fără locuinţe

Bilanţul după explozia puternică din sectorul Râşcani a ajuns la patru morţi. Salvatorii au scos dimineaţă de sub dărâmături încă o victimă. Este vorba despre o bătrână dată dispărută ieri.

Potrivit IGSU, femeia locuia la etajul 15 al clădirii, însă corpul neînsufleţit al acesteia a fost găsit la etajul 14.

"Operaţiunea a avut loc la ora 9.45 de minute. Mai multe echipe au mers în interiorul clădirii, au reuşit să recupereze corpul neînsufleţit al unei femei", a declarat Liliana Puşcaşu, ofiţer de presă al IGSU.

Noaptea trecută de sub ruine au fost scoase şi corpurile unei femei de 30 de ani şi al copilului ei de doar patru ani. Soţul ei, originar din Camerun, este sfâşiat de durere.

Femeia era profesoară la Universitatea Ion Creangă, unde preda străinilor limba și literatura română. O colegă de facultate a auzit de nenorocire şi a venit să doneze bani pentru înmormântare:

"Este o tragedie foarte mare. Eu ieri a plâns toată ziua, azi am ieşit de la serviciu şi am venit să donez bani pentru doamna care a murit cu copilul."

Unii locatari au reuşit ca prin minune să iasă singuri de sub bucăţile de beton. Alexandru Mocreac stă la etajul 13, iar în momentul în care s-a produs explozia se uita la un film.

După deflagraţie, s-a pomenit cu tavanul peste el. Şocat de cele întâmplate, bărbatul şi-a făcut loc printre ruine şi a urcat două etaje.

"Am văzut că sus era o crăpătură în beton care se lărgea, dar în calea mea era dulapul. Mi-am aranjat scândurile să pot urca și am început să urc câte puțin. Am ieșit prin beton, ajunsesem la ușa etajului 15", a spus Alexandru Mocreac, supravieţuitor al exploziei.

PUBLIKA.MD aminteşte că în noaptea de sâmbătă spre duminică, la doar câteva ore după explozia din sectorul Râşcani, un bărbat de 77 de ani s-a stins din viaţă pe patul de spital.

Procuratura din Chișinău a deschis o cauză penală pentru omor din imprudență. Dacă se va demonstra că proprietarii apartamentului unde a fost deflagrația nu au exploatat butelia de gaz conform normelor, atunci ei riscă până la șase ani de pușcărie.

Potrivit salvatorilor, unul dintre locatari a uitat să închidă robinetul buteliei, iar explozia a avut loc în momentul în care proprietara a aprins un chibrit.

PUBLIKA TV porneşte, de astăzi, o campanie de sensibilizare a cetăţenilor şi autorităţilor despre pericolul buteliilor cu gaz utilizate necorespunzător. În cazul în care sesizează vreun risc de explozii în apartamente sau localuri, cetăţenii sunt rugaţi să informeze Dispeceratul Central al Primăriei.

Oamenii pot suna la numerele de telefon afişate pe ecran: 022 22 22 67 sau 022 22 26 04.

Operatorii activează în regim non-stop, iar toate sesizările vor fi transmise preturilor de sector, Direcţiei Comerţ, celei Locativ-Comunale sau altor servicii de profil.