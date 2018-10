EXPLOZIE DEVASTATOARE în sectorul Râşcani: Trei oameni au fost ucişi, iar alte 10 persoane au fost rănite, printre care şi un pompier

Explozia unei butelii cu gaz a ucis trei oameni noaptea trecută într-un bloc de locuinţe cu 18 etaje din sectorul Râşcani al Capitalei. Alte trei persoane sunt date dispărute, anunţă autorităţile care au creat o celulă de criză.

Deflagraţia a fost atât de puternică încât nu a mai rămas nimic din patru apartamente. Bucăţi din pereţi, geamuri, mobilă şi electrocasnice au fost aruncate la zeci de metri.

Toată garnizoana de pompieri a municipiului Chişinău a fost mobilizată la faţa locului: 16 autospeciale şi 100 de salvatori. Un angajat al IGSU a fost rănit după ce peste el a căzut o placă din beton. Alte nouă persoane, locatari ai blocului, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Trei persoane printre care și un copil au murit, iar zece au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce în blocul unde locuiau a avut loc o explozie puternică.

Totul s-a întâmplat noaptea trecută, în jurul orei 23, pe bulevardul Moscovei. Versiunea preliminară arată că deflagraţia s-a produs din cauza unei butelii cu gaz.

"Se presupune că epicentrul exploziei a avut loc la etajul 16. Avem şi depoziţii în acest sens. O doamnă a declarat că venind de la serviciu a activat energia electrică şi a avut loc explozia. Tot în acea zonă au fost găsite şi rămăşite ale buteliei de gaz", a declarat Alexandru Pânzari, şeful IGP.

Printre cei decedați sunt un bărbat de 77 de ani, care s-a stins pe patul de spital. Sub ruine au fost găsite corpurile neînsuflețite ale unei femei și al unui copil.

Printre cei răniți este și o tânără, în apartamentul căreia a avut loc deflagrația.

Doi băieţi care se plimbau în parcul din apropierea blocului și au auzit bubuitura, au mers să vadă ce s-a întâmplat. Au urcat la etajul 16, unde a avut loc explozia, și au ajutat-o pe femeie să iasă de sub dărâmături.

"Explozia a fost la etajul 16. Noi am scos fata care avea arsuri şi era toată murdară de sânge. Ea a spus că în apartamentul ei a explodat o butelie de gaz . - Așa a spus ea? - Da, anumea ea. Femeia sângera şi și-a pierdut cunoștința. Noi am încercat să o ajutăm, am vorbit cu ea în timp ce coboram scările. 24 sau 25 de ani are. - Era singură în apartament? - Nu. Au venit și pompierii și poliția", a declarat băieţii care au ajutat femeia.

Unii locatari din apartamentele vecine s-au ales cu răni. Aceștia au fost ajutați de martori până la venirea ambulanței.

"De la etajul 15 am scos o femeie de sub ruine împreună cu martorii care erau acolo. Am transportat-o până la ambulanță și totul a fost bine."

" - Eu am scos o primul - Rănit? - da primul rănit care o fost o doamnă. Eu dintr-așa un stres eu nu ma putut să închipui care etaj, eu am intrat pur și simplu fără ca să, fără comandă. Ea toată era arsă, arsă picura din sânge în sânge."

"O bubuitură și au căzut etajele în capul meu. În pat mă uitam la film și iată am rămas parcă viu."

"Totul s-a spart, toate ușile au fost distruse, pereții se pare că erau întregi."

"În apartament de acum ne gătim de culcare și în momentul ăsta în cinci minute ne-am luat actele, mi-am luat careva de haine și am ieșit din apartament pentru că o fost o stare de excepție. Cineva din voluntari, deodată până au venit pompierii și salvarea s-au ridicat sus și au acordat un ajutor persoanelor care erau sub dărâmături."

Cu răni s-a ales și un pompier, peste care a căzut o placă de beton:

"Atent pe partea ceea țineți-l. Mergem . Pune-l tot cu targa voastră. Aranjați acolo normal."

Explozia a fost atât de puternică încât cel puţin patru apartamente au fost complet distruse. În urma deflagrației au avut de suferit și mașinile parcate lângă bloc:

"În timpul exploziei mă aflam în mașină. Luneta mașinii s-a mărunțit și s-a distrus complet, iar automobilul s-a mișcat din loc, au zburat bucăți de beton, mâncare, nu se înțelegea nimic."

"Au sărit sticle și n-am observat de unde dar el probabil de acolo o sărit. Noi am ieșit, ne-am speriat și ne-am uitat zic poate cade clădirea dar nu e de asta."

Viceprimarul Capitalei Nistor Grozavu a declarat în cadrul unei ședințe organizată de urgență la Pretura Râșcani că blocul nu era conectat la rețeaua de gaze.

"Au bucătării cu maşini de gătit electrice, deoarece în trecut la clădirile mai înalte de 30 de metri sau haideţi să spun altfel, mai înalt de 9 niveluri, maximum 10, alimentarea cu gaze natural nu se admitea", a declarat Nistor Grozavu, viceprimar al Capitalei.

PUBLIKA.MD aminteşte că în ultimii ani, au avut loc mai multe explozii în blocuri de locuinţe provocate de scurgeri de gaze de la butelii defecte sau conectate greşit la aragaz. În urma deflagrațiilor, zeci de oameni au ajuns cu diferite traumatisme la spital, iar unii au decedat, din cauza imprudenței.

Cel mai răsunător caz s-a produs în mai 2015, într-un apartament de la etajul patru, din oraşul Cantemir. Explozia a fost atât de puternică încât geamurile şi bunurile personale ale locatarilor au fost aruncate la o distanţă de aproximativ 25 de metri de bloc.

Mai mult, tavanul locuinţei în care s-a produs deflagraţia, s-a prăbuşit şi a izbucnit un incendiu, care s-a extins cu repeziciune la etajele 3 şi 5. Ca urmare, trei oameni au ajuns la spital, iar unul dintre aceștia a murit în scurt timp. În urma incidentului, zece apartamente au fost grav avariate.

În octombrie 2014 s-a produs o explozie puternică şi într-un bloc cu cinci etaje din Orhei. Un bărbat de 49 de ani a murit, după ce a fost strivit de plăcile de beton, iar alte trei peroane s-au ales cu diverse traumatisme. În acelaşi timp, au fost avariate aproximativ 25 de apartamente, iar locatarii au fost cazaţi într-un hotel din oraş.

Iar în 2007, în Soroca, în urma unei explozii de proporţii, produsă într-un bloc de locuit, patru oameni au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Printre decedaţi era şi un pompieri, care a participat la lichidarea consecinţelor.

Cel mai răsunător caz provocat de o explozie de butelie de gaz a a avut loc în data de 9 ianuarie 2016, în incinta cafenelei "La Soacra" din Piaţa Centrală din Capitală. Atunci, în urma acelei explozii 13 oameni au fost răniţi, iar patru au murit.