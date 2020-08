Explozie de proporţii într-un oraş din SUA. Mai multe case au fost distruse, iar o persoană a murit

Explozie de proporţii într-un cartier din oraşul american Baltimore. Un om a murit, iar şase au fost răniţi după ce trei case au fost făcute una cu pământul în urma unei deflagraţii provocate de o scurgere de gaze.

La fața locului au intervenit zeci de echipaje de salvatori, medici și polițiști. Toate casele din zonă au fost deconectate de la reţeaua de gaz.

"Am mers cu mai mulţi vecini să vedem dacă sunt oameni sub dărâmături. Am întrebat dacă este cineva acolo şi am auzit o voce care ne cerea ajutorul. Imediat am început să căutăm printre dărâmături."

"A fost catastrofal. A fost precum o bombă. Am avut impresia că văd o explozie cum prezintă la televizor, dar acum s-a întâmplat în faţa ochilor mei."

Pompierii au declanşat o anchetă pentru a stabili circumstanţele producerii deflagraţiei.