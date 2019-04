EXPLOZIE de Paștele Catolicilor în Sri Lanka. Peste 20 de oameni au murit și 280 de persoane au fost rănite (VIDEO)

Explozie în această noapte de Paștele Catolicilor în Sri Lanka. Peste 20 de oameni au murit și 280 persoane au fost rănite.

Potrivit presei străine, o serie de explozii au lovit trei biserici și trei hoteluri.

Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele.

Five #explosions reported in #SriLanka. Two explosions in St. Anthony’s #Church in Kochchikade and #Negombo Katuwapitiya Church. Another explosion in Kingsbury Hotel and 3rd floor Shangri-La in Colombo. Another explosion reported in #Batticaloa. #lka @ShangriLaHotels pic.twitter.com/7jyOzlv8DH