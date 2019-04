EXPLOZIE de Paștele Catolicilor în Sri Lanka. Aproape 100 de oameni au murit și 250 de persoane au fost rănite (VIDEO)

Masacru în Sri Lanka în ziua Paştelui. Aproape 100 de oameni au murit, iar peste 250 au fost răniţi în urma a cel puţin şase atentate comise în această dimineaţă în câteva biserici şi hoteluri.



Atacurile teroriste din lăcaşurile sfinte au fost comise chiar în timpul slujbelor de Înviere.

Potrivit informaţiilor preliminare, atentatele au fost comise de atacatori sinucigaşi care s-au aruncat în aer.



Primele au fost comise în biserici din oraşele Colombo şi Negombo.

Five #explosions reported in #SriLanka. Two explosions in St. Anthony’s #Church in Kochchikade and #Negombo Katuwapitiya Church. Another explosion in Kingsbury Hotel and 3rd floor Shangri-La in Colombo. Another explosion reported in #Batticaloa. #lka @ShangriLaHotels pic.twitter.com/7jyOzlv8DH