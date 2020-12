Explozie de emoţii: Carla's Dreams a lansat piesa "Simplu si usor" (VIDEO)

Carla’s Dreams încheie 2020 cu o surpriză pentru fanii lor care le-au fost alături în tot acest an și lansează ”Simplu și ușor”, o piesă sensibilă, de dragoste.

”Simplu și ușor” a fost interpretată live în premieră în cadrul show-ului The Artist Awards, unde Carla’s Dreams a primit două premii: The Artist Of The Year și Best Collaboration cu Irina Rimes pentru ”3 inimi”.

În ciuda acestui an atipic, fără concerte, muzica celor de la Carla’s Dreams a bucurat sufletele oamenilor, astfel că ”Secrete” a fost 11 săptămâni locul 1 în top Mediaforest și este piesa verii 20020, iar ”Scara 2, etajul 7” a fost 4 săptămâni locul 1 în top Mediaforest.